سمير غانم ودلال عبد العزيز.. آخر تطورات وضعهما الصحي مع كورونا

أبان رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إن “الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز لا يزالان في المستشفى”.

وأوضح الدكتور حسام حسني، أن “عبد العزيز إلى تلقي النجمة المصرية للعلاج في الوقت الذي تشهد حالتها تأرجحاً بين الاستقرار وعدمه”، بينما غانم “يعاني من بعض الخلل في صحته”.

وتمنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، للفنان سمير غانم تعافيه بالقريب العاجل، قائلاً: “ربنا يعافيه بإذن الله ويكتب له الشفاء”.

من جانبها، دعت النجمة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالدها النجم سمير غانم ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز، بعد الوعكة الصحية التي يمران بها، ودخلا علي أثرها للمستشفي.

حيث نشرت النجمة دنيا دعاء تتمنى فيه من الله شفاءهما، عبر حسابها بموقع “انستجرام”، كما طالبت متابعيها إلى الإكثار من الدعاء لهما.

بدوره نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا نفس الدعاء، وكذلك النجم حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

وفي وقت سابق، تحدث الفنان سمير غانم، عن تفاصيل زواجه الأول من امراة صومالية، حيث قال: “كانت ست جميلة وبنت حلال”.

حيث قال: “كانت زوجتي الأولى من فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعدها إنفصلنا.

كما أضاف الفنان سمير غانم: “أما زوجتى الثانية فقد كان زواجي منها كوميدية، كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي وكانت سيدة عظيمة وكان مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج”.

واكمل:”أما الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال، ودلال عبد العزيز أسطورة والأمر الذي نجح زواجنا أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها وإستمريت معها طوال هذه الفترة”.

كما قال غانم، أنه أوصي الإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن رداد، قبل زواجهما من ابنتيه دنيا وإيمي، قائلا لهم: “أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض، وجعلت دلال عبد العزيز هي التي تدير أمور الجوازتين لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة”.

وأضاف غانم: “مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان، ولكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد لأن إيمي كانت مترددة وتروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة”.

وقال الفنان المصري: “قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي فرد عليا قاللي دي في عنيا قلت هي دي وصيتي، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له أنه ياخد باله منها”.

The post سمير غانم ودلال عبد العزيز.. آخر تطورات وضعهما الصحي مع كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ