سوريا .. إصلاح الأعطال الكهربائية الناجمة عن القصف الإسرائيلي

تمكنت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية من إصلاح خطوط التوتر المتوسط التي خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي على سوريا .

وصرح مدير عام الشركة المهندس جابر عاصي لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن : “خطوط التوتر المتوسط “صرنا-بشمانا-صلنفة” خرجت عن الخدمة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرى التي تتغذى من هذه الخطوط ومنها خط مضخات مياه جورين التي تغذي منطقة صلنفة بالمياه”.

ونوه عاصي أيضاً إلى: “انقطاع التيار الكهربائي أيضا عن منطقة سوق الجمعة في اللاذقية نتيجة الشظايا التي خلفها العدوان على الشبكة وسقوطها على الأرض”.

وأشار مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية أن: “ورشات الشركة توجهت على الفور إلى أماكن حدوث الأضرار وباشرت أعمالها لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المذكورة”.

وفي السياق، أكدت بعض المصادر الأمنية في مدينة اللاذقية إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة صواريخ فجر اليوم الأربعاء سقطت جنوب غرب المدينة الساحلية .

حيث أفادت المعلومات أن العدوان استهدف إحدى المناطق السكنية حنوب مدينة اللاذقية في تمام الساعة ال 02:18 من فجر اليوم ، الأربعاء ، وفقاً لقناة العالم .

و أكدت أن الاستهداف الإسرائيلي أسفر عن وقوع شهيد مدني و إصابة ستة آخرين ، إضافة إلى بعض الخسائر المادية بينها معمل لتصنيع المواد البلاستيكية .

هذا و كان الجيش السوري قد أكد تصديه لهجمات صاروخية إسرائيلية كانت تستهدف عدة مناطق في مدينة اللاذقية أهمها ميناء المدينة .

و الجدير بالذكر أن سوريا تتعرض لاعتداءات صاروخية من كافة الجبهات المحيطة ، تنطلق من الدول المجاورة ( تركيا ، فلسطين المحتلة .. )، لتستهدف مناطق مدنية .

إذ استهدفت القوات التركية يوم أمس وبمساندة من الميليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة، قرى ريف حلب الشمالي، بواسطة قصف مدفعي وصاروخي.

ونقلاً عن مصادر محلية ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن: “عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت داخل قرى مرعناز وحربل وشيخ عيسى وشيخ هلال شمال مدينة حلب ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة”.

كما استهدفت القوات التركية والجموعات المسلحة السبت المنصرم قرى الدغلباش غرب مدينة الباب وعين دقنة ومحيط مطار منغ العسكري ومرعناز وعقيبة شمال مدينة حلب.

