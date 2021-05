مصر تشدد إجراءاتها الاحترازية وتسمح بصلاة العيد في الجوامع الكبرى فقط

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم، قراراتها بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا في مصر بعدما شهدت الأيام السابقة ارتفاع في أعداد الإصابات، ومع توقع تفاقم الحالة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

وشددت الحكومة المصرية من الإجراءات الاحترازية عبر تخفيض ساعات عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم ، وأمرت بأن تغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا.

كما أمرت الحكومة المصرية بإغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة في عموم مصر لمدة أسبوعين بداية من يوم غدٍ الخميس، كما سيتم منع حركة حافلات الرحلات خلال تلك المدة بهدف السيطرة على تفشي الوباء.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه تقرر “حظر الاجتماعات أو المؤتمرات أو الفعاليات الفنية أو الاحتفالات في جميع المنشآت”.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الأوقاف في مصر الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في ساحات.

وكشف الوزير عن مجموعة من الشروط والضوابط سترافق إقامة صلاة العيد في الجوامع الكبرى في مصر.

وعلى رأسها التقيد بمسافة التباعد بين المواطنين، ومراعاة عدم التكدس، وجلب المصلى الخاص بالمصلين، وفرض ارتداء الكمامة على الجميع داخل المسجد.

وأيضاً التشديد على النظافة والتعقيم في المساجد من جانب العاملين في المسجد، مع تحديد ضوابط وإجراءات صارمة خاصة بأئمة المساجد والعاملين الإداريين.

وأكد الوزير أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.

كما شدد الوزير على العاملين بضرورة عدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد.

يأتي قرار الحكومة المصرية التشديد على الإجراءات الاحترازية في مصر خلال الأسبوعين القادمين في ظل تسجيل وزارة الصحة المصرية اليوم 60 حالة وفاة ، إضافة إلى 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

و أكد المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 231803 “، وفقاً لوكالة لقناة المملكة .

اوضح مجاهد أنه تم رصد 60 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13591 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 173341 حالة” .

The post مصر تشدد إجراءاتها الاحترازية وتسمح بصلاة العيد في الجوامع الكبرى فقط appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ