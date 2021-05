مصادر إيرانية: ظريف في الإمارات الأسبوع المقبل

كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيزور الإمارات قريباً، مرجحة أن تكون الزيارة نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت المصادر أن الزيارة باتت “شبه حتمية وعلى جدول أعمال وزير الخارجية الإيراني”، لافتة إلى أن اتصالات أُجريت بين طهران وأبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وتأتي الزيارة نتيجة هذه المشاورات، حسبما أفاد (العربي الجديد).

وعن أجندة زيارة ظريف إلى الإمارات، قالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إنها تهدف إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها وتعزيزها وخفض التوترات بالمنطقة، مرجحة أن تعيد الإمارات سفيرها إلى طهران خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنها تأتي في إطار رأب الصدع بين إيران والدول الخليجية، التي طرأت عليها حالة من التوتر خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، لفتت تقارير إعلامية إلى اتصالات ولقاءات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين بوساطة عراقية بغية حل الخلافات بينهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016.

وحينها، كانت الإمارات أيضا قد خفضت مستوى علاقاتها مع إيران على خلفية الحادث. وإن زيارة ظريف المرتقبة هي الأولى لمسؤول إيراني رفيع للإمارات منذ توتر العلاقات قبل خمس سنوات.

ويرى مراقبون أن التحركات الإقليمية لحل الخلافات بين طهران وعواصم خليجية تأتي استكمالا لمباحثات فيينا النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

حيث تشير الأطراف المشاركة في هذه المباحثات إلى تحقيق “تقدم كبير” فيها مع حديث أوساط إعلامية دولية عن احتمال قرب التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومنتصف أبريل الماضي تقدم رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتهنئة حسن روحاني الرئيس الإيراني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس روحاني.

وفي السياق، كشف حسن روحاني الرئيس الإيراني، عن أن عسكرة المنطقة لا يمكن أن تحل المشاكل، كما حذر من أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يعد أمرا خطيراً.

كما رحب روحاني، خلال إتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمواقف الحكومة القطرية إزاء القضايا الإقليمية، مشيراً إلي ضرورة تسوية القضايا والأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية، عبر الحوار والتفاوض.

The post مصادر إيرانية: ظريف في الإمارات الأسبوع المقبل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ