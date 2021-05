روسيا تؤكد أن العلاقات العربية مع إسرائيل يجب ألا تحيد القضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أن تطبيع الدول العربية مع إسرائيل يجب ألا يحيد القضية الفلسطينية، داعماً فكرة مؤتمر دولي لحل النزاع.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي قال لافروف: “ننطلق من أن تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل خلال العام أو العام والنصف الأخير يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية ويخفض مستوى اهتمام ومسؤولية المجتمع الدولي عن تطبيق القرارات المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة”.

وأشار أيضاً إلى أن كل من روسيا وفلسطين لا تزالان “ملتزمين بهذه القرارات الأممية كأرضية معترف بها دوليا للعملية السلمية في الشرق الأوسط”.

كما نقل لافروف قلق موسكو إزاء التصعيد الأخير في القدس الشرقية وقطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة خفض التوتر بأسرع وقت، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، وجه محمود عباس الرئيس الفلسطيني بتحويل ملف حي ” شيخ الجراح ” الذي استولى عليهالاحتلال إلى المحكمة الدولية في لاهاي من أجل البت فيه .

حيث نشر ابراهيم ملحم ، الناطق الرسمي باسم حكومة فلسطين ، ما يلي : “بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية”.

و أوضح ملحم أن ” هذه الجريمة تصنف تحت خانة جرائم الحرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وفقاً للأناضول .

و تعمل قوات الحتلال منذ فترة على تهجير سكان الحي العرب و تمكين مستوطنين صهاينة فيه ، و هو الأمر الذي أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين الفترة الأخيرة .

هذا و يذكر أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرار بإعطاء مهلة أربعة أيام ( تنتهي الخميس ) من أجل التوصل إلى حل نهائي بين الطرفين حول الحي الفلسطيني .

كشفت مصادر مطلعة، الأحد، عن اتصالات أمنية تجري حالياً بين إسرائيل والأردن وفلسطين ومصر من أجل تهدئة الوضع الأمني في القدس.

ويسعى الوفد الأمني المصري، من خلال اتصالات أمنية أجراها مع حماس وإسرائيل لاحتواء التوتر وضمان عدم توسع رقعته على إثر الأحداث في القدس.

وخلال اتصالات الوفد الأمني المصري مع حماس أعربت للوفد عن ع التم وجود نية لها بالتصعيد لكن الوضع يتوقف على “مدى استمرار الاعتداءات” في القدس، وأيضا في حال تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في غزة، بحسب العربية.

