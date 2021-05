الانتخابات الفلسطينية.. أشتية يتحدث عن مرسوم يحدد موعدها الجديد

صرَّح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأربعاء، أن موعد الانتخابات الفلسطينية سيصدر بمرسوم رئاسي فور موافقة إسرائيل على إجرائها في القدس.

وخلال لقاء أشتية مع منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز، الذي عُقد في مدينة رام الله، بحثا ملف الانتخابات الفلسطينية التشريعية .

وأكد أشتية خلال اللقاء على أنه: “في الوقت الذي تسمح وتضمن إسرائيل إجراء الانتخابات بالقدس سيصدر الرئيس عباس المرسوم بموعدها”.

وعدَّ أشتية أن إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية: “قرار فلسطيني استراتيجي وإجرائها في القدس جوهري”، بحسب وطن.

ونوَّه أشتية إلى أن التنازل عن إجراء الانتخابات الفلسطينية في المدينة المقدسة يعبر عن الوقوع في فخ ما جاء في صفقة القرن الأمريكية، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في القدس.

وأعلن عباس الخميس الماضي عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله عن تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار أخر لحين ضمان إجرائها في شرق القدس الأمر الذي انتقدته دول أوروبية.

وفي السياق، جالت مظاهرات الغضب في شوارع قطاع غزة يوم الجمعة الفائت، للتنديد بإعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية معبرين عن أنها حق أصيل وتأجيلها يعبر عن نية الإبقاء على حالة الانقسام في البيت الفلسطيني.

وخرجت بعد صلاة يوم الجمعة الفائت، تجمعات حاشدة بدعوة من بعض الحركات والقوائم الانتخابية، للتنديد بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلق بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

جابت المظاهرات التي خرجت في مختلف محافظات القطاع، الشوارع ورفعوا شعارات رافضة للتأجيل الانتخابات، واستهجنت الجموع ما وصفته بـ “حالة الاستفراد بالقرار الفلسطيني”.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً يقتضي بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أن تتمكن السلطة من إقامة الانتخابات في العاصمة القدس .

إذ قال عباس في حديث له : ” يجب الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات”.

وشدد على أن ” الحكومة الفلسطينية ستواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستمرار المقاومة الشعبية، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

و أكد الرئيس عباس أمس الخميس الفائت، ورود معلومات من الاتحاد الأوروبي مفادها أن الحكومة الإسرائيلية ستمنع أي مساعي فلسطينية لإقامة انتخابات في القدس .

