الصحة تقول بان إتباع الإجراءات الصحية هي خط الدفاع الأول لمكافحة كورونا

شدد دكتور محجوب تاج السر منوفلي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم على ضرورة إتباع الإجراءات الصحية، خاصة غسل الأيدي وإرتداء الكمامات وتطبيق التباعد الإجتماعي.

وأعتبر منوفلي لدي مخاطبته، الإحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي الذي أقامته وزارة الصحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار (ثوان تنقذ حياتكم نظفوا أياديكم) بالوزارة اليوم، هذه الإجراءات خط الدفاع الأول في تقليل نسبة الأصابة بكوفيد – 19.

وقال إن غسل الأيدي هو أحد المسارات الرئيسة لمنع إنتقال العدوى والجراثيم، وهو يمثل خط الدفاع الأساس لمكافحة العدوى والوقاية منها.

برنامج

وأوضح أن غسيل الأيدي برنامج عالمي تمت فيه عقد الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وأنه يسهم في تخفيض نسبة المرض وتقليل الوفيات والحد من إنتشار الكثير من الأمراض خاصة كوفيد- 19 والتسمم الغذائي، الانفلونزا، الإسهال.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أقعدت كل الأنظمة الصحية الموجودة في العالم، مبيناً أن إستراتيجية غسل الأيدي في ظل تزايد الإصابات بكوفيد – 19 كانت هي المخرج الوحيد.

وطالب منوفلي بجعل غسل الأيدي عادة ونشاط باعتباره خط الدفاع الأول ضد الجراثيم، وأن جميع الدراسات العلمية الحديثة توصلت إلى نتيجة واحدة مفادها أن غسل الأيدي من أقوى وأهم وسائل الوقاية والحماية لتقليل خطر الأصابة من الكورونا.

من جانبها نبهت د. هالة الدمياطي مدير إدارة الجودة بالوزارة العاملين بالقطاع الصحي بضروة الإلتزام بغسل الأيدي باعتباره أكبر مكون لمكافحة العدوى، مؤكدةً أن غسل الأيدي بالماء والصابون أو الكحول من أهم الإشتراطات الصحية.

وفي ذات السياق تُدشن وزارة الصحة الاتحادية غداً الخميس مشروع تقوية النظام الصحي لحكومة السودان للاستجابة لجائحة كورونا، الممول من بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 27 مليون دولار وذلك في الحادية عشر صباحاً، بقاعة التنسيق الصحي بالامدادات الطبية الخرطوم .