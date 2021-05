العدوان الإسرائيلي.. فيديو يوثق الأضرار في أحد الأهداف

تناقلت وسائل إعلامية فيديو يوثق الأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ في أحد الأهداف التي استهدفها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” ونقلاً عن مصدر أمني في سوريا أن: “عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة الحفة (30 كم شرق مدينة اللاذقية)، ومناطق في محيط مدينة مصياف على الجانب الشرقي من سلسلة الجبال الساحلية بريف حماة الغربي”.

كما أشار المصدر إلى: “أنه حوالي الساعة 2:18 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وإليكم الفيديو الذي يوثق الاعتداء على قرية (السويدي) بريف مصياف غرب حماة متسبباً بأضرار مادية كبيرة.

الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

وفي السياق، تمكنت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية من إصلاح خطوط التوتر المتوسط التي خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي على سوريا .

وصرح مدير عام الشركة المهندس جابر عاصي لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن : “خطوط التوتر المتوسط “صرنا-بشمانا-صلنفة” خرجت عن الخدمة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرى التي تتغذى من هذه الخطوط ومنها خط مضخات مياه جورين التي تغذي منطقة صلنفة بالمياه”.

ونوه عاصي أيضاً إلى: “انقطاع التيار الكهربائي أيضا عن منطقة سوق الجمعة في اللاذقية نتيجة الشظايا التي خلفها العدوان على الشبكة وسقوطها على الأرض”.

وأشار مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية أن: “ورشات الشركة توجهت على الفور إلى أماكن حدوث الأضرار وباشرت أعمالها لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المذكورة”.

وفي الشأن، أكدت بعض المصادر الأمنية في مدينة اللاذقية إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة صواريخ فجر اليوم الأربعاء سقطت جنوب غرب المدينة الساحلية .

حيث أفادت المعلومات أن العدوان استهدف إحدى المناطق السكنية حنوب مدينة اللاذقية في تمام الساعة ال 02:18 من فجر اليوم ، الأربعاء ، وفقاً لقناة العالم .

و أكدت أن الاستهداف الإسرائيلي أسفر عن وقوع شهيد مدني و إصابة ستة آخرين ، إضافة إلى بعض الخسائر المادية بينها معمل لتصنيع المواد البلاستيكية .

هذا و كان الجيش السوري قد أكد تصديه لهجمات صاروخية إسرائيلية كانت تستهدف عدة مناطق في مدينة اللاذقية أهمها ميناء المدينة .

