طائرة إخلاء تتجه إلى اليمن لنقل التوأم السيامي إلى السعودية للعلاج

أقلعت طائرة إخلاء سعودية تنفيذاً لأوامر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الذي امر بإحضارهما من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما على نفقة المملكة.

وأفادت مصادر إعلامية أن طائرة إخلاء سعودية غادرت اليوم، تحمل على متنها فريق طبي مختص من الرياض باتجاه محافظة حضرموت اليمنية.

وذكرت المصادر أن طائرة الإخلاء السعودية ستنقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لإجراء الفحوصات الطبية للنظر في إمكانية فصلهما.

طائرة إخلاء طبي تغادر #الرياض إلى #حضرموت لنقل التوأم السيامي "يوسف و ياسين" إنفاذاً لتوجيه #الملك_سلمان بنقلهما إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما#الحدث pic.twitter.com/BL93HsiWzD — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) May 5, 2021

وفي وقت سابق أفادت والدة التوأم السيامي، عن تلقيها اتصال من الديوان الملكي السعودي يبلغها بضرورة بدء تجهيز جواز سفرها، من أجل نقلها مع التوأم إلى الرياض لعلاجهما.

وكان قد أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بنقل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» ووالديهما من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض.

وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهما ودراسة إمكانية إجراء عمل جراحي لفصل التوأم المرتبط من منطقة الرأس.

وجاء إعلان أوامر الملك السعودي على لسان الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، وأفاد بانه من المتوقَّع وصول التوأم وأهلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

وعدَّ الدكتور الربيعة أن «هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع».

لافتاً إلى أن «خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما».

كما أن هذه المبادرة الكريمة من الملك السعودي برأي الدكتور الربيعة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

وفي الشأن اليمني، كانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الفائت، عن توجه جاد لدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإنهاء النزاع في اليمن.

وكذلك أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأمريكي، كريستوفر هنزل يؤكدان على الحاجة إلى توافق الآراء من أجل إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، ووقف إطلاق النار بشكل شامل على مستوى البلاد.

مضيفة، أن مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يعتزمون حل النزاع اليمني من منظور دولي موحد وفي ظل العمل الجماعي.

