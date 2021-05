روحاني يقول إن العقوبات المفروضة على بلاده سترفع خلال وقت قصير

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات المفروضة على بلاده سترفع خلال وقت قصير إذا بقي الإيرانيون متحدين وفق قوله، في حين أكدت أطراف بمفاوضات فيينا أن تبادل السجناء بين واشنطن وطهران ليس على طاولة النقاش.

حيث أضاف روحاني، في كلمة أمام اجتماع للحكومة الإيرانية، أن التوصل إلى تفاهمات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي في محادثات فيينا سيكون ممكنا وسريعا إذا التزم الطرف المقابل القانون.

مؤكدا على أن الأمور في فيينا تسير على المسار الصحيح، ووضح أن الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي أدركت أنه لا خيار لها سوى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231.

واختتمت أطراف الاتفاق النووي اجتماعا في العاصمة النمساوية. السبت على مستوى مساعدي وزراء الخارجية بالاتفاق على عقد اجتماع جديد في 7 مايو/أيار الجاري،. وسط تفاؤل روسي وإيراني بمضي المحادثات في الاتجاه الصحيح.

ومن طرفه صرح المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف إن قضية السجناء الأميركيين والإيرانيين ليست جزءا من محادثات فيينا.

وكان أوليانوف قد كشف في وقت سابق عن أن مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى لاتفاق النووي تشهد تقدما. معربا عن استهجانه التعليقات التي تتحدث عن انهيارها.

كما نفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن لم تغير سياستها المتعلقة بدفع الفدية لتحرير أسراها.

وأضافت أن المحادثات غير المباشرة للإفراج عن الرهائن الأميركيين في إيران تجري في مسار منفصل عن المحادثات النووية في فيينا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن مفوّض السياسة الخارجية جوزيب بوريل. أجرى محادثات في لندن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن مفاوضات فيينا المعنية بالبرنامج النووي الإيراني،. في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وضمان التنفيذ الكامل والفعال له.

