أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده دعم الحكومة الليبية متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا، واستعدادها للتعاون مع ألمانيا ضمن هذا السياق.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجراه الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى ضرورة المحافظة على الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص العلاقات مع أثينا، شدد أردوغان للمستشارة الألمانية على تمسك تركيا بموقفها المعتدل في الوقت الذي تواصل فيه اليونان ممارساتها الاستفزازية.

على صعيد متصل، صرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أصبح على علم بأن جرائمه لن تمر دون عقاب،كما أن العالم يراقب كل ما يقوم به. منتظرين ان تتم معاقبته على ما قام به من إرهاب وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا وأن هناك الكثير من الأدلة التي تجرّمه أمام العالم.

ويأتي تأكيد مدير المرصد السوري، خلال حديثه لبرنامج LIVE على 218 NEWS.تعقيبا على ما نقلته وكالة نوفا الايطالية حول قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى .ضد رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لارتكابهم جرائم حرب.

وأشار مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، في حديثه للبرنامج.إلى قبول المحكمة الجنائية الدعوى ، يعني اعترافا ضمنيًا، ان الرئيس التركي رجب اردوغان متورط في دعم الجماعات الإرهابية في الأراضي الليبية.

كما اعتبر مدير المرصد السوري,.أن هذه الخطوة تعتبر تعزيزا لمصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما قدمه من أخبار عن إرسال المرتزقة.

وأضاف رامي عبدالرحمن، أن هناك نفاق لبعض المنظمات الدولية التي رفضت تغطية إرسال المرتزقة بحجة أن لديهم مكاتب في تركيا تخشى أن تقوم الحكومة التركية بطردها.

ويذكر رامي عبد الرحمن أن الدعوى جاءت تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”.و إن الأشخاص المذكورين “تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية”. والتي سيعاقب عليها القانون الدولي.

The post أردوغان يؤكد للمستشارة الألمانية تعاون بلاده لدعم الحكومة الليبية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ