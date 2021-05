تيم حسن يفاجئ متابعيه بصورة قديمة مع باسل خياط وقصي خولي

فاجأ الممثل السوري تيم حسن متابعيه اليوم الأربعاء على ”إنستغرام“ بصورة قديمة له برفقة الفنانين: باسل خياط، وقصي خولي، وسامر شقير.

ووفقًا لـ“تيم“ تعود تاريخ الصورة إلى فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

وكتب ”تيم“ في تعليق أرفقه مع الصورة:“نشر الصديق الغالي سامر شقير على ”فيسبوك“ هذه الصورة الحلوة من أيام زمان الحلوة مع قصي، وباسل.. الأحبة“.

ونقل ”تيم“ تعليق شقير على الصورة، إذ كتب: وقال على ذمته، بذلك اليوم تقلّعنا من المعهد لأنه رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما.. وكان ممنوعًا علينا نطلع من المعهد ونترك الدروس.. خلّصنا من السينما، وقررنا أن نذهب إلى باسل على قدسيا، نزلنا في دمر لنأخذ أكلًا.. ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم، وأكلنا إللي فيه النصيب، وهاي صورتنا بعد ما وصلنا.. مش معروف كنا زعلانين، أو فرحانين، جوعانين أو شبعانين، مقهورين أو مروقين“.

رداً على سؤال للفنان السوري بشار إسماعيل من هو أسد الغابة بالساحة الفنية، قال بأنه يرى في تيم حسن النجم الذي يستحق الوصول إلى العالمية.

واستعاد الفنان بشار إسماعيل الأدوار الناجحة والمتنوعة التي أداها الفنان تيم حسن في السابق والتي حققت نجاحات باهرة طُبعت في الذاكرة، بحسب سناك سوري.

وتحدث إسماعيل عن بصمة حسن الخاصة للأدوار، والتي تجعل من الصعب تخيل الشخصية بعيداً عن وجه تيم حسن.

وتحدث إسماعيل عن دوره في مسلسل نزار قباني معرباً بأنه بات لا يتخيل الشاعر الراحل نزار قباني إلا بالشكل الذي قدمه تيم حسن في المسلسل.

وخلال لقائه مع ET بالعربي قال بشار إسماعيل: “تيم حبيب القلب بس ما كتير عاجبني الوضع هيك”، في إشارة إلى التكرار في أدواره مؤخراً وخاصة في مسلسل الهيبة.

ووجه بشار إسماعيل نصيحة للفنان تيم حسن: “خليك متل قبل نوِّع بالأدوار، يعني متل يلي لعبتن أنت سابقاً بالبداية، انت بتلعب كل الأدوار بدرجة ممتازة لهيك ارجاع إلها لأن أنت لاوم تنطلق للعالمية”.

وتحدث النجم السوري بشار إسماعيل عن اللقاء الأخير الذي جمعه مع الفنان السوري الكبير ياسر العظمة، وبأنه سينتج عنه عمل فني قريباً.

ومن الأعمال الدرامية التي عمل عليها مؤخراً وانتهى من تصويرها هو مسلسل “350 غرام” الذي يشارك في بطولته كل من سلوم حداد وعابد فهد.

وفي سياق آخر، ظهر النجم السوري تيم حسن، برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، لأول مرة، منذ انتشار شائعة تؤكد طلاقهما.

وكان أول ظهور للثنائي، في جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي، حيث ظهر تيم حسن وهو يبكي ويساند أسرة الراحل، بينما ظهرت وفاء الكيلاني وهي ممسكة بيد الممثلة منى واصف تساندها وهي تبكي، كما قام الزوجين بإرسال باقة ورود لمواساة أسرة الراحل.

وفي وقت سابق، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق الفنان السوري تيم حسن من زوجته الإعلامية المصرية وفاء كيلاني.

وبدأ الخبر منذ أن أطلق الإعلامي إيلي باسيل المشهور بأخباره الغير اعتيادية، خبراً بانفصال تيم حسن عن زوجته عبر صفحته على إنستغرام.

