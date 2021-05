ولي عهد أبوظبي يصل جدة والأمير محمد بن سلمان في استقباله

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، إلى مدينة جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية, وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز بجدة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأقر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد اجتماعه بولي العهد السعودي: “التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

يرافق ولي عهد أبو ظبي خلال الزيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

كما كان في استقباله كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

