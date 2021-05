وفد الكونغرس الأمريكي يطالب السودان بتوحيد الجيش تحت سلطة الحكومة

وجه وفد الكونغرس الأمريكي المتواجد في السودان مطالبه للحكومة الانتقالية بضرورة تشكيل جيش موحد ينضوي تحت إمرة الحكومة المدنية.

وصرَّح رئيس وفد الكونغرس الأمريكي عضو مجلس العلاقات الخارجية في الكونغرس، السيناتور كريستوفر كونز، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قائلاً: “تعلمون هنالك ميليشيات مستقلة، رؤيتنا إنشاء جيش موحد تحت السلطة المدنية”.

وقال كونز أن الوفد لم يتلقى خلال اجتماعاته مع المسؤولين السودانيين أي أنباء عن موعد محدد لتشكيل المجلس التشريعي، بحسب تاق برس.

وأوضح رئيس وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان: “بحثنا خلال لقائنا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء خطوات الانتقال الديمقراطي وذلك بتأسيس المجلس التشريعي وإنشاء جيش موحد يخضع للسلطة المدنية”.

الجدير بالذكر أن عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، صرَّح قبل أيام أنه بعد عيد الفطر مباشرة سيتم تشكيل المجلس التشريعي السوداني.

التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، في القصر الرئاسي بوفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة.

تحدث الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع الوفد الأمريكي، حول رؤية السودان لمعالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف، بالإضافة إلى قضايا الحدود بشرق البلاد مع الجارة اثيوبيا.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال الاجتماع بالسماح للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد.

هذا وقد أثنى وفد الكونغرس الأمريكي بدور رئيس مجلس السيادة في قيادته للمرحلة الانتقالية ونجاحه في العبور بالبلاد، مؤكدا على استمرار دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في السودان.

جدر الإشارة أن السناتور كونز يعد أحد أهم الأصوات داخل الكونغرس التي تنادي بدعم السودان والحكومة الانتقالية، وكان أحد المشرفين على قانون الحصانة السيادية للسودان ورفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبوقت سابق، هاجم الحزب الشيوعي السوداني، الولايات المتحدة ، رغمًا عن القرار الذي صدر بإزالة الخرطوم من القائمة الأمريكية السوداء.

ووصف الشيوعي إصدار الولايات المتحدة الأمريكية لقرار إزالة اسم دولة السودان من قائمة الإرهاب بأنه عملية ابتزاز تهدف لتحقيق أطماع أمريكيا بالتطبيع مع إسرائيل.

