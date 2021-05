تطور مثير في مستقبل نيمار عقب الخروج الأوروبي

تناولت العديد من وسائل الإعلام العالمية قضية مستقبل البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان عقب خروج الباريسي من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي.

وتحدث تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بان مستقبل نيمار مع النادي الفرنسي بات محل شك كبير، سيما وأنه الموسم الرابع الذي فشل فيه الفريق من التتويج بلقب دوري الأبطال.

ومن المعلوم أن عقد نيمار مع سان جيرمان سينتهي صيف العام 2022، ولم يتوصل الطرفان إلى الآن لاتفاق بخصوص تمديد التعاقد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قوله إن نيمار قدم وعدًا إلى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بأنه سينتظر وصول عرض رسمي من النادي الإسباني.

وتحدث في السابق تقارير إعلامية بان لابورتا يعمل على تدعيم الفريق بمجموعة من الانتقالات المميزة خلال الصيف القادم، حتى يتمكن برشلونة على المنافسة الأوروبية في الأعوام القادم.

ولعل صفقة البرازيلي نيمار جونيور تعد من أولويات لابورتا في الصيف القادم، حيث يعمل على إعادته إلى النادي الكاتالوني مجددًا.

وذكرت التسريبات بأن رئيس برشلونة تقدم بالاتصالات مع نادي باريس سان جيرمان بخصوص نيمار إلا أن الباريسي متمسكًا بنجمه البرازيلي.

كما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الإسبانية أن نيمار يشعر بأنه في موقف قوة حاليًا، ويمكنه بالفعل تحقيق حلمه، بالعودة للعب إلى جوار صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذا أراد برشلونة ذلك، خاصةً أن سان جيرمان سيضطر لبيعه هذا الصيف، في حال قرر عدم التجديد.

حيث جاءت تصريحات نيمار، بعدم تعجله التجديد مع باريس سان جيرمان رغم سعادته في النادي الفرنسي، بهدف عرض نفسه على برشلونة، حسبما يرى تقرير صحفي كتالوني.

وأضافت الصحيفة أن باريس، يدرك مدى رغبة نيمار في اللعب بجانب ميسي، بغض النظر عن الفريق، خاصة بعدما أكد أنه يشعر بارتياح في حديقة الأمراء، وبدأ يصل بسان جيرمان إلى مراحل بعيدة في دوري أبطال أوروبا.

وهذا ما يدفع النادي الفرنسي أيضا لمحاولة التعاقد مع ميسي، وتعزيز قوة الفريق بالنجمين، بدلًا من خسارة البرازيلي.

أما في برشلونة، فيعملون حاليًا على تجديد عقد “البرغوث”، كما يدركون رغبة نيمار في العودة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تحقيق توازن اقتصادي في وجود هذا الثنائي، بحسب “موندو ديبورتيفو”.

