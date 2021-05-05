السيسي يدعو واشنطن للقيام بدور مؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، واشنطن، للقيام بدور مؤثر فيما يخص أزمة سد النهضة بالضغط على إثيوبيا لحل هذه المعضلة.

وأضاف السيسي أن أزمة سد النهضة تعتبر وجودية بالنسبة لبلاده التي لن تقبل أبدًا الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، حسب قوله.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، حيث أكد من خلاله السيسي إلى سعي مصر للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف على أن يكون ملزم قانونيًا لملء وتشغيل السد.

ودعا الرئيس المصري إلى قيام واشنطن بدور مؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، حسبما أفادت (الجزيرة نت).

وقال بيان صادر من الرئاسة المصرية أن المبعوث الأمريكي أوضح أن بلاده جادة في حل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة في هذه القضية.

كما عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي، حيث ناقشت الاجتماع آخر مستجدات قضية سد النهضة.

حيث ذكر بيان الخارجية المصرية، بأن القاهرة ما تزال تأمل بان يتم التوصل لاتفاق حول السد قبل صيف العام الحالي.

وأكد البيان على ضرورة أن “يتعين أن تتم عملية الملء وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليهما”.

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن عدم التوصل إلى حلول بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي من شأنه أن يضع آثار سالبة على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وجاءت تلك تصريحات السيسي عقب لقاءه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أجرى زيارة إلى القاهرة غير محددة المدة.

وقال السيسي خلال لقاءه مع لافروف إن قضية سد النهضة إذا لم تحل بالطرق السلمية فسيؤثر ذلك على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، لافتًا إلى تمسك بلاده بوضع اتفاق ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.

على ذات السياق، صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قضية سد النهضة واجتماعات كينشاسا الأخيرة وتحدث عن تفهم روسيا لموقف مصر، في حين أكد لافروف أن الحوار الثلاثي هو الخيار الأمثل لحل أزمة سد النهضة.

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