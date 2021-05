سيف الدين سبيعي يفتح ملف خلافه مع بسام كوسا وهذا ما قاله

ردّ الممثل والمخرج السوري سيف الدين سبيعي على الأخبار التي أشارت إلى وجود خلاف بينه وبين الممثل السوري بسام كوسا، نافياً الأمر نفياً قاطعاً.

وقال سيف الدين سبيعي في مقابلة له ضمن برنامج “ناس أونلاين” إن لا خلاف بينهما، وعلاقتهما جيدة لكنهما لا يتواصلان بشكل دوري.

وعن سبب عدم وقوف كوسا أمام كاميرته، قال سبيعي إن كوسا ربما لا يفضل الطريقة التي يعمل بها هو كمخرج، لذا يرفض العمل معه.

سخر الفنان السوري النجم بسام كوسا من الوضع المأساوي في بلاده، بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وحرمان الشعب من وسائل التدفئة.

وبطريقة لا تخلو من خفة الظل، أو بطريقة (الكوميديا السوداء)، نشر الفنان السوري، النجم بسام كوسا، منشوراً ينتقد فيه الوضع المؤسف، مع بداية فصل الشتاء، وذلك بحسب ما جاء في موقع سناك سوري للأخبار.

وجاء في منشور (نصار ابن عريبي) بطل (الخوالي)، صورة وهو يضع (بطانية) على رأسه وكتفيه من شدة البرد، وأرفقها بعبارة قائلاً: (الحمدلله الحرامات واللحف ما إلهن وزير، ولا كنا رحنا فيها).

تلقى المنشور الخاص بصاحب شخصية (نجيب في الفصول الأربعة)، تفاعلات كبيرة، من رواد التواصل الاجتماعي، أيدوا الفنان بمنشوره، جملة وتفصيلاً، منتقدين إجراءات التقنين المشددة التي شملت وقود التدفئة والكهرباء.

إضافة إلى هذا المنشور الساخر، والمنتقد وفق سياسة المضحك المبكي، نشر الفنان بسام كوسا صور تجمعه مع عائلته، موضحاً أن زوجته، هي الشخصية الوحيدة التي يعبر لها عن غضبه في أغلب الأحيان، مادحاً إياها، ومؤكداً أنه محظوظ بارتباطه بها.

وجاء في منشور (المخرز): (أنا أكتر حدا بقدر فشلو خلقي هو زوجتي، أنا محظوظ إنها قبلت فيني).

أما عن آخر الأخبار الفنية للفنان السوري، بسام كوسا، فقد كشف أنه عرض عليه المشاركة في جزء جديد من مسلسل (باب الحارة)، لكنه رفض رفضاً قاطعاً، وأعرب أنه لا يفضل المشاركة بأعمال مثل (الهيبة)، لكنه يستمتع بمتابعتها أكثر.

كما أضاف صاحب شخصية (القاق) في مسلسل البيئة (أيام شامية)، أن مسلسل (الهيبة) حصد نجاحاً ملفتاً، فقال: (لا أنكر أن هذا العمل جلب حضور قوي، وفيه نخبة من الممثلين على مستوى عالي من الجودة).

ورفض الفنان كوسا، رفضاً مطلقاً الأعمال المشتركة، التي تكون فيها العائلة من بلدان متعددة، وقال: (أنا ضد الأعمال الدرامية المشتركة، التي يكون فيها العائلة كل فرد من جنسية مختلفة، فهذا يتعارض مع روحية الدراما).

أما عن آخر أعماله، فهو يحضر للجزء الثاني من مسلسل (سر)، الذي انضمت إليه الفنانة (ستيفاني صليبا)، كبديلة عن النجمة، (داليدا خليل).

جدير بالذكر، أن الفنان بسام كوسا لعب بطولة المسلسل الشامي (سوق الحرير) بجزئه الأول، وذلك في الموسم الرمضاني لعام 2020 ، والعمل إنتاج شركة ميسلون، وتأليف: حنان مهرجي، وإخراج الأخوين، بسام الملا، ومؤمن الملا، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية منهم: سلوم حداد، وأسعد فضة، وكاريس بشار، ندين تحسين بيك، قمر خلف. وآخرون.

The post سيف الدين سبيعي يفتح ملف خلافه مع بسام كوسا وهذا ما قاله appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ