أكدت مجموعة وزراء خارجية “مجموعة الدول السبع” التزامها بإيجاد حل سياسي يدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل “إنهاء معاناة السوريين”.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عبر حسابه في “تويتر“، إن “المجموعة ستواصل عملها من أجل الدفع لتحقيق جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)”.

ووفق ما أقر به وزير الخارجية الامريكي بلينكن، تعهدت المجموعة بإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات إلى الآن.

وتتكون “مجموعة السبع” من أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم وهي: المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وقد اجتمع وزراء خارجية هذه الدول في لندن،أمس الثلاثاء ، لمناقشة الجهود المبذولة في مواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك الإرهاب، في اليوم الثاني من أول اجتماع مباشر للمجموعة منذ أكثر من عامين.

وكان الصراع في سوريا من بين مجموعة من القضايا العالمية التي يناقشها وزراء الخارجية، وتشمل العلاقات الأخرى كالصين وروسيا، والانقلاب في ميانمار، والوضع في أفغانستان.

كما صرحت وزارة الخارجية البريطانية، إن وزير الخارجية، دومينيك راب، “سيقود مناقشات حول القضايا الجيوسياسية الملحة التي تهدد بتقويض الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.

وأقر راب، إن المحادثات “فرصة للجمع بين مجتمعات ديمقراطية منفتحة، وإظهار الوحدة في وقت تشتد الحاجة إلى مواجهة التحديات المشتركة والتهديدات المتزايدة”.

ومن المتوقع أن يحث أعضاء “مجموعة السبع” على معاقبة الكيانات والأفراد المرتبطين بالمجلس العسكري في ميانمار، ودعم حظر الأسلحة وتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب.

وقالت لندن، إن محادثات “مجموعة السبع” الأوسع سعت لمعالجة “القضايا الجيوسياسية الملحة التي تهدد بتقويض الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان”.

ودعيت كل من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا كضيوف لحضور القمة التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تحاول المملكة المتحدة تعزيز العلاقات مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

The post “مجموعة الدول السبع” تؤكد التزامها بإيجاد حل سياسي في سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ