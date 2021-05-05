الصحة السورية تطلق منصة إلكترونية للراغبين بتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن إطلاقها بشكل رسمي منصة إلكترونية للراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا أن يُسجلوا اسمائهم عليها.

إذ صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية، بحسب سيريا نيوز.

الجدير بالذكر أن سوريا استلمت في 24 أبريل الفائت، شحنة من لقاحات كورونا مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى سوريا دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

وبدورها كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، وام : ”أن طائرة إماراتية وصلت إلى دمشق، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، بهدف دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها”.

وأوضح البيان، أن هذه اللقاحات تستهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنازحين.

وفي سياق آخر، أوضح نبوغ العوا أن لقاءه أمس خرج عن سياقه، فقد كان الحديث من باب المزاح بحكم أنها مقدمة البرنامج الصباحي هي ذاتها الزميلة ديالا حسن مقدمة نشرة الطقس.

وأتى توضيح العوا بعد الجدل الكبير الذي أثاره تصريحه حول انتقال فيروس كورونا عبر “المنخفض الهندي”.

واعتذر نبوغ العوا من المتابعين إذا أُسيء فهمه أو ترجمت مزحته بطريقة خاطئة، فالهند تبعد عن بلدنا آلاف الكيلو مترات، ولا يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء كل هذه المسافات.

وتمنى الدكتور العوا على كل الصفحات التي نشرت خبر الانتشار أن تقوم مشكورة بنشر التوضيح، لكي لا يحدث الخلط على لسانه، مؤكدا أن لديه شجاعة الاعتذار بسبب الخطأ غير المقصود الذي طرأ.

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