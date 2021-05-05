سوريا.. إصابة 5 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

انفجرت اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة مرزوعة في سيارة بحي المحمودية في مدينة عفرين بريف حلب، أوقعت إصابات وأضرار مادية في المكان.

وذكرت مصادر معارضة ان رجل و5 اطفال كانوا يلعبون حول السيارة، أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بحي المحمودية في مدينة عفرين، دون ان تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وفي سياق متصل، قُتل شخص على الأقل، ووقع عدد من الجرحى، في أبريل الماضي، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في ريف مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار البشرية والمادية، لكن وبحسب موقع “RT”، سقط شخصاً على الأقل وأُصيب عدد آخر من الأشخاص.

ووقع الانفجار وفقاً لوسائل إعلام محلية، على طريق “ترندة” قرب “حرش عين دارة”، في حين وردت معلومات أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر لما يسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، وأن أحد أفراده قتل جراء الانفجار، دون أن ترد معلومات عن الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وكانت قد سيطرت القوات التركية والفصائل المسلحة التي تدعمها على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية عام 2018.

وفي سياق متصل، أدى انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة مدنية في وسط مدينة عفرين السورية، في الأول من أبريل الماضي، إلى إصابة مدني بجروح أدت لبتر ساقه.

وأفاد مصدر محلي،أن انفجار العبوة الناسفة وقع في شارع السياسية على طريق راجو، داخل مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح انتهت ببتر ساقه، وأضرار مادية بمكان الانفجار.

وتشهد المدينة انفجارات متكررة بين الحين والآخر، ففي 14 فبراير الماضي، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى إصابة عدة مدنيين وإحداث أضرار مادية، في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أدى انفجار سيارة مفخخة في أحد الأحياء السكنية في بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين إلى إصابة ستة مدنيين على الأقل وإحداث أضرار مادية في البنى المجاورة.

وفي 16 مارس المنصرم، انفجرت سيارة مفخخة عند المساء، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي والتي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.

ولم ترد أي معلومات حول الخسائر، فيما ذكرت وسائل إعلامية محلية اليوم أن جهاز الشرطة في مدينة عفرين قرر إغلاق مداخلها، بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام.

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