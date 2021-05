السودان يطرح وظائف كبرى بالدولة للتقديم العام

أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء في السودان اليوم الأربعاء، عن تقديم وظائف كبرى بالدولة للتقديم العام لمختلف الراغبين في التقديم من أبناء الشعب السوداني.

وأوضحت الوزارة أن تقديم وظائف كبرى للتقديم، الأولى هي وظيفة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الثانية الأمين العام للمركز القومي للتخطيط الاستراتيجي، لأبناء وبنات الشعب السوداني للمنافسة العامة، حسبما افاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وقال المجلس إن ذلك ضمن خطوات وزارة شؤون مجلس الوزراء لإصلاح وحدات وهيئات الوزارة المختلفة والمضي قدماً في تطويرها بما يضمن قيامها بمهامها علي اكمل وجه.

كما أعلنت الوزارة عدة شروط يجب أن تستوفي للمتقدمين لهذه الوظائف حتي يمكنها من اختيار أفضل الكفاءات والاستفادة من خبرات أبناء الوطن لشغل هذه الوظائف.

كما أعلنت عن بد التقديم في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو إلى الاربعاء ٢٦ مايو من العام ٢٠٢١م.

في الأثناء خصصت وزارة شئون مجلس الوزراء في السودان بريداً إلكترونياً ورقم هاتف للتواصل مع كافة المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية، للاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، والشروع الفوري في معالجتها.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن الرقم المخصص هو (00249183781329)، ويتم استقبال المكالمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً على رقم الهاتف.

فيما يتم استقبال الرسائل في كل الأوقات على البريد الالكتروني [email protected]

كما يتم استقبال شكاوى المواطنين من اليد إلى اليد بأمانة مجلس الوزراء العامة بشارع النيل، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً.

وقال مجلس الوزراء إن استحداث هذه الخدمة يأتي في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية بالاتصال والتواصل كإحدى الوسائل الضرورية لمعالجة قضايا المواطنين المختلفة.

في سياق منفصل، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.

هذا وقد أوضحت لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لإسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للإنقاذ.

