السفير السوري في بيروت: السعودية دولة “شقيقة وعزيزة”

صرح السفير السوري في لبنان على عبدالكريم علي، اليوم الأربعاء، بأن سوريا ترحب بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية.

ووصف السفير السوري السعودية بأنها “دولة شقيقة وعزيزة”، موضحا أنه يقدّر مراجعة الأشقاء لمواقفهم.

جاءت تصريحات علي بعد لقائه بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وأضاف أن “سوريا ترحب بأي مبادرة فيها مراجعة مسؤولة لأنها حريصة على أشقائها، والسعودية دولة شقيقة وعزيزة وأي خطوة في صالح العلاقات العربية العربية سوريا ترحب بها”.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن علي أن “الكثيرين يعيدون النظر بموقفهم من سوريا، وهذا يؤكد صوابية موقفها. سوريا ترحب بكل المبادرات التي تريد الوصول إلى أمان أكثر لبلدانهم، وطبعا هي صاحبة مصلحة في تصويب أي شقيق أو بلد كانت له مواقف في الاتجاه الخاطئ عندما يعيد النظر فيها”.

وأضاف علي أن سوريا “مرحبة وسعيدة بذلك لأنه يعبر عن قوتها وانتصار رؤيتها وصوابية موقفها”.

وكان وهبة استقبل علي الذي قال إن “الاجتماع اليوم هو استكمال للقاء السابق مع الوزير وهبة الذي عبر عن حرصه على تنسيق العلاقة الأخوية بين البلدين، وعلى تحديد موعد لزيارة الوزير وهبه الى سوريا تلبية لدعوة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد لبحث كل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين”.

وفي الأمس، وصل وفد سعودي رفيع المستوى، إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار عودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية وسوريا.

وافادة صحيفة“رأي اليوم” إن وفد سعودي برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان وصل إلى دمشق يوم أمس الاثنين، والتقي الوفد الرئيس السوري، بشار الأسد، ونائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، اللواء علي المملوك.

واتفق الطرفين، على عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، على أن يكون هناك زيارة مطولة للوفد السعودي بعد عيد الفطر.

ومن جانبة، أبلغ الوفد السعودي الرئيس السوري ترحيب المملكة العربية السعودية بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا على خلفية الأزمة التي اندلعت في البلاد عام 2011.

