اختارت المملكة العربية السعودية، اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، وممثلي الدول، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن السجاد “البنفسجي” يتماشى مع لون صحارى المملكة العربية السعودية وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، بالإضافة إلى نباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي.

كما يتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يزيّن أطراف السجاد الجديد، و ذلك ليُضفي بعداً ثقافياً إضافياً كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة العربية السعودية ، والمسجّل رسمياً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتمتد النقوش المميزة للسدو على جانبي السجاد، لتمنح هذا الفن الوطني العريق مساحة جديدة تضاف لاستخداماته المتعددة في حياة السعوديين.

وجاءت مبادرة تغيير “سجاد مراسم الاستقبال” بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة، وتبرز الهوية الوطنية.

وتضاف هذه المبادرة إلى توجيه للجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحِرفية الوطنية في مقرّاتها، ومشروع ترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة.

وفي هذا المنحى أيضا، ثمة مشروع لترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض.

The post يعكس هوية المملكة.. السعودية تعتمد سجاد البنفسجي اللون للاستقبال appeared first on Souk Ukkaz News.

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