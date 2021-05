ليست مسيئة.. القضاء المغربي يصدر قرارا لصالح السلسلة الفكاهية “قهوة نص نص”

أصدر القضاء المغربي، قرارا لصالح السلسلة الفكاهية “قهوة نص نص” التي تبثها القناة الأولى خلال شهر رمضان، وذلك برفض شكوى رفعها أحد المحامين ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل استعجالي من أجل وقف عرض السلسلة.

وقد قررت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط ، يوم الأربعاء، رفض الدعوى شكلا، وتحميل صاحب الشكوى مصاريف الدعوى التي رفعها المحامي محمد الكصي، عن طريق دفاعه عمر الداودي، بسبب ما اعتبره “مسا بمهنة المحاماة ووقارها، وانتقاصا من المكانة الاعتبارية للمحامي”.

حيث ذكر هشام الجباري مخرج سلسلة “قهوة نص نص”، إن هذا الحكم جاء لصالح الفن والفنانين والإبداع بشكل عام بالمغرب، ولفائدة سلسلة “قهوة نص نص” وطاقمها وللشركة المنتجة، وأنه حق.

مضيفا “بما أن الحق لا يضيع أبدا، فإن القضاء المغربي قال كلمته في وقت وجيز في حق الدراما المغربية التي يتم التشويش عليها من قبل أناس ركبتهم حمية الدفاع عن مهنتهم، التي لم يسيء إليها هذا العمل ولا لأي مهنة أخرى، خاصة مهنة النادل التي يقوم عليها هذا العمل، وبين بالملموس أن القضاء جهاز مستقل يحترم نفسه”.

وتابع الجباري أن الفن جزء من هذا المجتمع، وله دور أساسي في تنوير المجتمع، وتمييز الصالح من الطالح، والجمهور هو الذي له الحق في قبول أو رفض أي عمل، لأنه في نهاية المطاف تلك الأعمال تقدم له بالأساس”.

وأورد المخرج أن “تضييق الخناق على الفن والإبداع بالمغرب أمر غير مقبول، حسمت فيه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بدفاعها عن حرية الإبداع والفن، والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عبر رفضها التحريض ضد حرية الإبداع، وقبلهم الجمهور الذي أقبل على مشاهدة العمل بشكل كبير في القناة الأولى وعبر اليوتيوب”.

