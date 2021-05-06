الخرطوم تستقبل مدعية المحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل

يستعد السودان لاستقبال فاتو بن سودا، مدعية المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المقبل، بعد مشاورات قام بها مسؤول في الحكومة، أمس الأربعاء،مع وفد يتبع للمحكمة الدولية.

وجرى اجتماع رفيع شمل وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ووفد المحكمة برئاسة فاكيسو موشوشوكو.

وأفاد تصريح صحفي صادر عن وزارة الخارجية السودانية تلقته “سودان تربيون” أن الوفد نقل ” حرص المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها. وناقش اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة في يونيو القادم”.

وامتدح موشوشوكو دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة. كما تحدث عن التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.

من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدةً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الاهداف المشتركة.

وينتهي تفويض المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا في يوليو المقبل وينتظر أن يتولى كريم خان وهو بريطاني منصب المدعي العام للمحكمة.

تأتي زيارة فاتو بن سودا مدعية المحكمة الجنائية بعد ظهور مطالبة أحد قادة قادة النظام السابق البارزين، ضمن قادة انقلاب الانقاذ أحمد هارون طالب بتحويل محاكمته إلى (لآهاي) والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ووصف هارون في بيان له من معتقله العدالة في السودان ب (المسيسية).

وقال هارون في البيان انه مثل بتاريخ الثالث من مايو 2021 عقب إستدعائيه أمام لجنة التحقيق في أحداث دار فور التي شكلها النائب العام ، وأشار إلى أنها المرة الثانية منذ إعتقاله في 11 أبريل 2019 لافتاً إلى أن المرة السابقة كانت في 17 أكتوبر 2020.

و أجلت لغياب رئيس اللجنة لأسباب خاصة به ولطلبه التشاور مع المحامي الذي يمثلنه وليس بسبب رفضي الإدلاء بأقوالي كما ذهب النائب العام في حديثه لأجهزة الإعلام وقتها.