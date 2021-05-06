الليرة السورية .. افتتاح التداولات النقدية ليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم، الخميس ، مسجلاً 3090 ليرة للمبيع ، مقابل 3010 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3708 مقابل اليورو ، و 825 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10272 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 841 ، بينما سجل الجنيه المصري 198 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 371 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 1335201 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 155658 ليرة للغرام الواحد .

و في سياق مختلف ، أصدرت الحكومة السورية، قرارا منحت فيه جرحى قوات الدفاع الشعبي ممن تتراوح نسبة إصابتهم بين 40 و 65 بالمئة تعويضا شهريا بقيمة 50 الف ليرة.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء “سانا” أن المجلس ناقش مشروع القانون المتعلق بنظام مشتريات ومبيعات وزارة الدفاع والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والمرونة ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار.

وفي سياق منفصل، حددت وزارة الدفاع في الحكومة السورية في بداية أبريل الماضي، مدة خدمة العلم ( الخدمة العسكرية ) للأطباء ( أسنان و بشري ) و الصيادلة بسنة و نصف مع إلغاء الاحتفاظ .

حبث نشرت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي بياناً أكدت فيه أنه” تم تحديد خدمة العلم للأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ ” .

وجاء في البيان عدة نقاط توضيحية للقرار الحكومي ، إذ ” يتم فرز الأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب” .

يُفرز الأخصائيون (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) إلى المشافي والمراكز الطبية التخصصية، بينما يُفرز العامون (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب لمكان رغباتهم.

أما بالنسبة للأخصائيين (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) ” تعتبر السنة الميلادية الأولى بالخدمة معادلة لسنة الامتياز وتُسلم شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري بمجرد التحاقه بالخدمة ” .

كما تُنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.

و أوضحت الوزارة أن ” التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم ”

The post الليرة السورية .. افتتاح التداولات النقدية ليوم الخميس appeared first on Souk Ukkaz News.

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