السودان : النائب العام السوداني يحتج على تدخل لجنة إزالة التمكين في عمله

قدم النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الأربعاء، احتجاجا رسميا لمجلس السيادة الانتقالي، بسبب تدخل “لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة” في عمله.

مصدر

وقال مصدر حكومي إن النائب العام “قدم احتجاجه لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رفضًا لتدخل اللجنة في عمل النيابة العامة خاصة بعد فصلها لعدد من وكلاء نيابة”، الأحد الماضي.

وأضاف أن “فصل قضاة ووكلاء نيابة من قبل لجنة إزالة التمكين، بدعوى أنه تم تعينهم لأنهم “منتمون للنظام السابق على عهد عمر البشير غير صحيحة”.

وشدد المصدر على أن “القائمة التي أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمات 26 وكيل نيابة غير صحيحة”.

وكشف المصدر أن هناك 4 من النواب العامين فقط هم الذين يستحقون إنهاء خدماتهم “لتعيينهم بسبب انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المنحل”.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر لم تسمها تقديم النائب العام استقالته لمجلس السيادة على خلفية صراع داخل المؤسسات العدلية عقب اتخاذ لجنة إزالة التمكين قرارا قضى بإنهاء خدمات 82 قاضيا ووكيل نيابة.

وكانت لجنة (إزالة التمكين) قد أعلنت في وقت سابق إنهاء خدمات 56 قاضيًا و26 وكيل نيابة من بينهم رؤساء نيابات.

ودأبت اللجنة منذ تشكيلها على إنهاء خدمات أعداد من منتسبي الهيئات الحكومية بدعوى انتمائهم لنظام البشير، وأنهم حصلوا على وظائفهم دون وجه حق وبطرق غير مشروعة.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة (إزالة آثار التمكين) لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق”.

وبدأت السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

الأوضاع الأمنية

وفي سياق منفصل بحث النائب العام مولانا تاج السر الحبر، مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية الخرطوم، لدى لقائه الفريق شرطة حقوقي زين العابدين عثمان، مدير شرطة ولاية الخرطوم، كما ناقش اللقاء تحديات بعض القضايا قيد التحري والإجراءات القانونية، بحضور اللواء شرطة حقوقي عبد الرؤوف الضو مدير دائرة الجنايات واللواء شرطة حقوقي سليمان خريف مدير مباحث الولاية.

وأمن اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين الشرطة والنيابة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والطمأنينة لدى المواطن ويحقق بسط هيبة الدولة في إنفاذ القانون.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة حققت أهدافها في تناول جميع القضايا الأمنية بالولاية، والوقوف على المعضلات التي تعترض سير العمل بشرطة الولاية، كما أبدى النائب العام تفهماً كبيراً لعمل ومهام الشرطة والتحديات التي تواجهها واعداً بتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل الشرطي، وأمن الطرفان على أهمية أن تضطلع الشرطة بدورها كاملاً في تحقيق الأمن والاستقرار .