أكد تمام رعد ، وزير الموارد المائية في سوريا ، استمرار حكومته في تحريك ملف الحصة السورية من مياه الفرات ، و الذي تتحكم فيه حكومة أنقرة .

حيث قال رعد في تصريح له أن “مستوى تصريف مياه نهر الفرات انخفض إلى ما دون الـ 50 بالمئة من الوارد اعتبارا من نقطة دخول النهر في الأراضي السورية ” .

و أوضح أن ” ذلك انعكس على انخفاض التصريف في مجرى النهر بمستويات ومواقع مختلفة لمحطات مياه الشرب والري”، وفقاً لروسيا اليوم .

و بين الوزير أن “سبب الانخفاض هو انقطاع المياه من الجانب التركي الذي نطالبه بإطلاق المياه وفق الحصة العادلة المقررة لكل من سوريا والعراق”.

و بالنسبة لتأمين مياه الشرب والري ، أشار رعد إلى أن “الوضع مطمئن على صعيد تأمين مياه الشرب وعلى صعيد مضخات الري الزراعي ” .

موكداً أنه ” تم اتخاذ كل الإجراءات من الجهات المعنية واستقدام آليات من حلب وحمص لتجريف الأقنية والمجرى في القطاع الثالث لتأمين عودة جريان المياه“.

كما أرسل مناشدات للمجتع الدولي و الأمم المتحدة للتدخل في القضية التي تصنف ضمن القضايا الحساسة و المفصلية للشعب السوري .

و في السياق ، قال مسؤول محلي في محافظة الحسكة السورية إن خفض تركيا لمياه نهر الفرات أدى إلى جفاف نهر الخابور وروافده، ما انعكس سلبا على الواقع الزراعي والخدمي.

ونقلت وكالة سانا عن مدير الموارد المائية في الحسكة عبد العزيز أمين أن خرق تركيا للاتفاقية الموقعة مع سوريا حول توزيع حصص مياه نهر الفرات و”سطوها على كميات كبيرة من المياه لاستثمارها في الداخل التركي أديا إلى جفاف نهر الخابور وروافده”.

وأكد أمين أن “روافد الخابور جافة تماما حاليا بينما جفاف نهر الخابور يقدر التدفق الاعتيادي لها خلال هذه الفترة من العام بين 5 و 8 أمتار مكعب بالثانية”.

بينما أشار مدير الزراعة في الحسكة رجب سلامة إلى “خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الاستثمار نتيجة توقف مشاريع الري على سرير نهر الخابور من مدينة رأس العين حتى ناحية مركدا”.

كما نقلت الوكالة عن مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة أنور عكلة أن المحافظة “دون كهرباء لليوم الخامس على التوالي لكونها تعتمد بشكل أساسي على كميات الطاقة الواردة عبر خط توتر 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والبواب”.

The post رعد : على تركيا إطلاق الحصة العادلة لسوريا و العراق من مياه الفرات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ