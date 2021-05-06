أعضاء من الكونغرس يطالبون السودان ببناء جيش موحد تحت سلطة المدنيين

قال عضو مجلس العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، السيناتور كريستوفر كونز، في مؤتمر صحفي للسفارة الأمريكية يوم الأربعاء، أن رؤيتهم هي تشكيل جيش موحد يضم كل المليشيات المستقلة، تحت مظلة الحكومة الانتقالية في السودان.

وكان كونز قد أكد في تصريحات صحفية عقب لقائه بوزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أمس الثلاثاء، على أن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان.

مبيناً أن واحدة من اولويات هذه الزيارة هي متابعة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية، مشيراً إلى القيام بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

ومن جهته، أكد السيناتور كريس فان هولن، من ولاية ميريلاند، حماسه لمتابعة التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية التي اندلعت في السودان منذ عامين.

معتبراً أن الانتقال من حكم الديكتاتورية إلى سيادة القانون وهو ما سيجعل اقتصاد السودان متفاعلاً، وأردف قائلاً: “نريد أن نكون شركاء وأن تكون العلاقات جيدة. ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة”.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للسودان في إطار تعزيز التعاون للعلاقات السودانية الأمريكية، ومناقشة آخر التطورات على الحدود السودانية الأثيوبية.

وشملت الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام، لقاء عضوي الكونغرس برئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح برهان، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ووزير العدل، نصرالدين عبدالباري، ووزير الري، ياسر عباس، بالإضافة غلى وزير المالية، جبريل إبراهيم.

دور فاعل

أعرب وفد من الكونغرس الأمريكي يزور العاصمة السودانية الخرطوم عن استعداد واشنطن للعب دور فاعل من أجل التوصل إلى اتفاق في ملف سد “النهضة” الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لوفد الكونغرس برئاسة السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسيناتور كريس فان هولين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحسب بيان مجلس السيادة ووكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال المجلس إن البرهان قدم “تنويرًا لوفد الكونغرس حول رؤية السودان لمعالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي الأطراف كلها، وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع الجارة إثيوبيا”، وفق البيان.