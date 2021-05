الإقامة الذهبية الإماراتية من نصيب تيم حسن و قصي خولي

ضمن خطتها لاستقطاب الفنانين و الممثلين و أصحاب الموهبة ، قدمت حكومة الإمارات العربية الإقامة الذهبية لكل من النجم قصي خولي و زميله تيم حسن و زوجته .

حيث أكدت ذلك الإعلامية وفاء الكيلاني ، زوجة الممثل السوري تيم حسن ، ونشرت عبر حسابها الرسمي :

” من الحاجات القليلة الجميلة اللي حصلت معايا السنه دي اني مُنحت وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله وحكومة دبي ، حفظ الله الامارات و أهلها الطيبين”.

و شكرت الكيلاني نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، ​الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وفقاً لموقع أخيار الوطن .

و بدوره نشر قصي خولي عبر حسابه الرسمي ، صورة تحمل علم الإمارات و الإقامة الذهبية ، وعلق عليها :

“الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه على منحي الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة أفخر وأعتز بوجودي في هذا البلد العزيز ومع اهله الكرام”.

و يذكر أن الحكومة الإماراتية بدأت توزيع هذه الإقامة على العديد من الفنانين و المفكرين و العلماء العرب و غيرهم ، بهدف استقطابهم .

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن اعتماد الحكومة لقرار منح “ الإقامة الذهبية ” لمدة 10 سنوات للمقيمين من بعض المهن.

ونشر حاكم دبي عبر حسابه في “تويتر” أن “الإقامة الذهبية ستمنح لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة وكافة الأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر“.

واشار حاكم دبي إلى ان “الإقامة الذهبية” تمنح ” للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”.

واشار الشيخ محمد إلى أن: “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.

