وزير الصناعة السوداني: منظومة الصناعات الدفاعية طبقت شعارات الثورة

قال وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، أن منظومة الصناعات الدفاعية طبقت شعارات الثورة.

هذا وقد أوضح وزير الصناعة أن قيادات ومنسوبي منظومة الصناعات الدفاعية طبقوا شعارات الثورة على أرض الواقع، بحسب “السوداني”.

ولفت الشيخ إلى إنفاذهم لمنهج الشفافية في العمل، بالإضافة لاستيعابهم للشباب في مختلف الوظائف بالمنظومة.

موضحاً أن المنظومة كان محاطة بسرية شديدة، إلى أنها بعد التغيير والثورة، استطاعت أن تحقق الشفافية المطلوبة.

مشيراً إلى أن ذلك سيمكنهم من بناء منظومة صناعات قومية لا تتأثر بالتغيرات السياسية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء في السودان، الأربعاء، عن تقديم وظائف كبرى بالدولة للتقديم العام لمختلف الراغبين في التقديم من أبناء الشعب السوداني.

وأوضحت الوزارة أن تقديم وظائف كبرى للتقديم، الأولى هي وظيفة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الثانية الأمين العام للمركز القومي للتخطيط الاستراتيجي، لأبناء وبنات الشعب السوداني للمنافسة العامة، حسبما افاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وقال المجلس إن ذلك ضمن خطوات وزارة شؤون مجلس الوزراء لإصلاح وحدات وهيئات الوزارة المختلفة والمضي قدماً في تطويرها بما يضمن قيامها بمهامها علي اكمل وجه.

كما أعلنت الوزارة عدة شروط يجب أن تستوفي للمتقدمين لهذه الوظائف حتي يمكنها من اختيار أفضل الكفاءات والاستفادة من خبرات أبناء الوطن لشغل هذه الوظائف.

كما أعلنت عن بد التقديم في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو إلى الاربعاء ٢٦ مايو من العام ٢٠٢١م.

في الأثناء خصصت وزارة شئون مجلس الوزراء في السودان بريداً إلكترونياً ورقم هاتف للتواصل مع كافة المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية، للاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، والشروع الفوري في معالجتها.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن الرقم المخصص هو (00249183781329)، ويتم استقبال المكالمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً على رقم الهاتف.

فيما يتم استقبال الرسائل في كل الأوقات على البريد الالكتروني [email protected]

كما يتم استقبال شكاوى المواطنين من اليد إلى اليد بأمانة مجلس الوزراء العامة بشارع النيل، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً.

وقال مجلس الوزراء إن استحداث هذه الخدمة يأتي في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية بالاتصال والتواصل كإحدى الوسائل الضرورية لمعالجة قضايا المواطنين المختلفة.

The post وزير الصناعة السوداني: منظومة الصناعات الدفاعية طبقت شعارات الثورة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ