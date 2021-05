الرئيس الأريتري “أفورقي” يغادر السودان بعد زيارة استغرقت يومين

إختتم صباح اليوم، الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، زيارته للسودان، والتي إستغرقت يومين.

إختتم صباح اليوم، الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، زيارته للسودان، والتي استغرقت يومين.

فضلاً عن سبل دعم آفاق التعاون المشترك، بحسب ما أورد “المشهد السوداني”.

وودع أفورقي بمطار الخرطوم الدولي، كل من رئيس مجلس السيادة، بالإضافة لعدد من الوزراء، إلى جانب أعضاء السفارة الإريتيرية بالخرطوم.

على صعيد منفصل، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بإيقاف التناحر بين قوى الثورة.

كما أكد رئيس مجلس السيادة تمسك المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام، بحسب “المشهد السوداني”.

هذا وقد قال البرهان: “المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية”.

مضيفاً “يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية، نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه، نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة”.

وزاد قائلاً : “التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل، يجب أن تتوحد قوى الثورة”.

مشيراً إلى أن الحكومة ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، وإنما تقوم بواجبها الدستوري.

في سياق آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، أن هناك جهات تسعى لإفشال الفترة الانتقالية، هي وراء انعدام مياه الشرب بالعاصمة.

كما أكد حميدتي سعيهم الجاد لتقديم الخدمات للمواطنين، بالرغم من التحديات التي تقف في وجه الفترة الانتقالية، بحسب “اليوم التالي”.

حيث قال “نحن خجلانين ونعتذر للشعب السوداني بسبب عدم توفر الخدمات”، مقراً بتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وشدد حميدتي على أن تقدم البلاد لن يتحقق إلا بالديمقراطية، مطالباً الجميع بالاتحاد وممارسة حقهم الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

ومن جهتها، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.

هذا وقد أوضح لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.

The post الرئيس الأريتري “أفورقي” يغادر السودان بعد زيارة استغرقت يومين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ