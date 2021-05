الكوني : المجلس الرئاسي أنجز الكثير في ملف توحيد المؤسسات الليبية

أكد موسى الكوني أحد أعضاء المجلس الرئاسي الليبي أنه سيتجه إلى جنوب البلاد للبحث مع القادة هناك في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية .

و صرح الكوني في حديث له “سأتوجه غدا إلى الجنوب الليبي للاجتماع بقيادات عسكرية بشأن توحيد المؤسسة العسكرية”، وفقاً لسبوتنيك .

و أوضح أن “مهام لجنة 5+5 العسكرية هي فتح الطريق الساحلي، تثبيت عملية وقف إطلاق نار وإزالة الالغام ولا يوجد نص بالاتفاق أنها معنية بتوحيد المؤسسة العسكرية”.

و أشار موسى إلى أن “الطرفان اللذان كان متحاربان خلال الفترة الماضية لأزالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية ونأمل أن تبدأ خطوات فعلية خلال الفترة المقبلة لتوحيد الجيش” .

و في حديثه عن عمل اللجنة الرئاسية ، قال الكوني : ” أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية”.

ليبيا.. لقاء ثلاثي يجمع بين “حفتر وكوبيتش والكوني”



التقى مساء أمس السبت، كل من قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، بالإضافة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.

هذا وقد نشر الكوني صورة على حسابه في “تويتر” تجمعه بحفتر ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، كوبيش، وفقاً لـ“العربية”.

وعلق الكوني على الصورة التي نشرها قائلاً: “استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس”

وأضاف “وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم. إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين”.

والأسبوع الماضي بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان إن المنفي التقى في طبرق، الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، حيث استمع إلى إحاطة الأخير المفترض الإدلاء بها أمام مجلس الأمن اليوم، بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وبحسب البيان فقد تناول اللقاء الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

