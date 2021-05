الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، عن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض.

وأصدر الديوان الملكي بيان ذكر فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته”.

وفي السياق، أختارت المملكة العربية السعودية، اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، وممثلي الدول، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن السجاد “البنفسجي” يتماشى مع لون صحارى المملكة العربية السعودية وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، بالإضافة إلى نباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي.

كما يتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يزيّن أطراف السجاد الجديد، و ذلك ليُضفي بعداً ثقافياً إضافياً كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة العربية السعودية ، والمسجّل رسمياً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتمتد النقوش المميزة للسدو على جانبي السجاد، لتمنح هذا الفن الوطني العريق مساحة جديدة تضاف لاستخداماته المتعددة في حياة السعوديين.

وجاءت مبادرة تغيير “سجاد مراسم الاستقبال” بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة، وتبرز الهوية الوطنية.

