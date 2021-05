ماجد الكدواني يكشف عن الأسباب التي دفعته لقبول “الاختيار 2”

أكد الفنان المصري ماجد الكدواني أحد أبطال مسلسل “الاختيار 2” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، أن فريق عمل المسلسل قام ببذل مجهود خرافي حتى يحظى العمل الدرامي بإعجاب الجمهور.

وأضاف الكدواني خلال مداخله هاتفية مع إحدى القنوات المصرية بأن هذا المجهود الذي بذل في المسلسل يعتبر مجهودًا كبيرًا بدون أي مبالغة أو مجاملة، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وقال ماجد الكدواني إنه يشعر بفخر كبير بسبب المشاركة في مسلسل “الاختيار 2″، لافتًا إلى أن العمل الدرامي كان قد لت انتباهه بشده منذ العام الماضي عندما تم عرض الجزء الأول.

ومضى في القول: “أنا جسمي قشعر العام الماضي لما الشباب نزلوا الشارع بتي شيرت عليه صورة الشهيد المنسي.. تقريباً معملناش دراما زي دي.. دي دراما مش عادية بل دراما تسجيلية موثقة بالأحداث”.

وكشف الكدواني أنه لم يتردد أبدًا في الموافقة على العمل بالمسلسل حينما عرض عليه، لافتًا إلى أنه قال للمنتج بيتر ميمي بلاد تردد “أنا معاك” لأن العمل يوثق مرحلة هامة من تاريخ مصر الحديث.

وختم تصريحاته بالقول: “في مهنة الفن حسابنا هيكون عسير أمام ربنا ومهتمنا تتمثل في تقديم رسائل محترمة للمشاهدين.. مش أي حاجة تتعمل والرسالة يجب أن تكون إيجابية”.

بدوره أبدى الفنان المصري أحمد سعيد عبد الغني عن سعادته وفخره بتأديته إحدى الأوار الرئيسية بمسلسل الاختيار2، وهي شخصية ضابط أمن وطني لقي حتفه في إحدى العمليات.

وعلق أحمد سعيد عبد الغني لأول مرة عن دوره في المسلسل، وذلك حينما نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام، يوجد بها الشخصية الحقيقية التي يجسدها في المسلسل بجانب صورة له.

وكتب عبد الغني معلقًا على الصورة: “شرف ليا إني أجسد شخصيه البطل الشهيد أحمد فايز في مسلسل عظيم وهو الاختيار.. النجاح من عندك يا رب وتحيا مصر”.

وظهر الفنان أحمد سعيد عبد الغني في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الاختيار2، حيث يجسد شخصية ضابط الأمن الوطني أحمد فايز.

وتعاون أحمد سعيد في الحلقة مع النجم كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية المقدم “زكريا”، حيث تعاونا في القبض على أفراد خلية إرهابية كانت مختبئة في منطقة الجزية.

