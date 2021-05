السودان.. وزير المعادن يحذر من نشاط التعدين التقليدي على البيئة

حذر وزير المعادن في السودان محمد بشير عبد الله من كارثة بيئية جراء استخدام مواد ضارة للبيئة في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بطرق غير علمية ودون مراعاة الاشتراطات البيئية.

وأوضح أن وجود الخلاطات التي تستخدم في معالجة مخلفات التعدين التقليدي داخل الأحياء السكنية والمزارع وبقرب من مجاري المياه التي تصبّ في النيل إلى جانب ردم بقايا المخلفات في الشوارع الرئيسية يشكل كارثة بيئة في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأعلن بشير عن تبني الوزارة حكومات الولايات وكلّ الأجهزة ذات الصلة وبالتنسيق معًا إجراءات وقرارات صارمة ومدروسة لإيقافها، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

في الأثناء، أكدت بعض المصادر المطلعة في السودان أن 6 مواطنين لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الذهب في مناجم مهجورة في مدنية حلفا شمال البلاد.

و نقلت وكالة الأناضول عن سلطات مدينة حلفا بيانها الذي أعلنت فيه “انهيار مناجم مهجورة، في سوق نمرة 2 في حلفا ” و الذي ” أودى بحياة 6 معدنيين أهليين، انتشلت جثامين أربعة منهم”.

و أشارت السلطات إلى أن دوريات شرطة التعدين منتشرة في كافة أنحاء البلاد لمنع المواطنين من التنقيب عن الذهب في المناجم المهجورة .

هذا و يذكر أن نسبة كبيرة من المواطنين السودانيين يمتهنون التنقيب عن الذهب و تعدينه كمهنة حرة ، و هو الأمر الذي تسمح به الدولة و لكن ضمن ضوابط محددة .

كما أصدرت شعبة مصدري الذهب بياناً طالبت من خلاله حكومة الفترة الانتقالية في السودان من التراجع عن قرار إحتكار البنك المركزي لتصدير وشراء الذهب.

كما أبدت الشعبة إستعدادها لتكون عوناً وسنداً للحكومة الانتقالية في السودان، بحسب “الراكوبة نيوز”.

وبين البيان أن قرار الإحتكار يصب في مصلحة أشخاص معينين، مطالبين بوضع سياسات اقتصادية تنهض بالاقتصاد وتحسن معاش الناس.

كما أشار بيان الشعبة إلى اجتماعاتهم مع القادة في الحكومة من أجل وضع سياسات اقتصادية حكيمة وواقعية تتناسب مع الواقع.

ولفت البيان إلى أن شعبة مصدري الذهب التقت بوزير المالية، جبريل إبراهيم، وتناولوا معه سياسات صادر الذهب، المشاكل والحلول والآليات.

هذا وقد وصف البيان الاجتماع بالناجح، وأنه وصل إلى العمل على وضع سياسات خاصة بصادر الذهب يتم التوافق عليها من قبل الجميع.

