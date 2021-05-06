تشيلسي يسقط ريال مدريد ويضرب موعد في نهائي دوري الأبطال

تمكن فريق تشيلسي الإنكليزي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد الإسباني ، في إياب نصف النهائي من البطولة .

حيث حمل هدف المباراة الأول توقيع النجم الألماني تيمو فيرنر عند الدقيقة 28 ،ليضيف بعدها ماسون ماونت ثاني أهداف تشيلسي عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني ، وفقاً لما ذكر موقع BBC .

وبهذا الفوز يتأهل البلوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليلاقي نظيره مانشستر سيتي ، لسابق التعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف .

وفي السياق و بعد ملحمة كروية احتضنها ملعب الاتحاد في إنكلترا ، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه للوصول إلى نهائي اسنطبول على حساب باريس سان جيرمان .

حيث تألق محرز مهاجم السيتيزن الذي أخذ مكاناً أساسياً في تشكيلة غوارديولا ، مسجلاً هدفي اللقاء الوحيدين في الدقيقتين 11 و 63 من عمر اللقاء .

و يذكر أن المباراة اتخذت الطابع القتالي المتوتر ، خصوصاً للاعبي سان جيرمان الذي خسر في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-1 ، الأمر الذي أدى لطرد النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 69 .

ليصبح مانشستر سيتي أول الواصلين لنهائي اسنطبول ، للمرة الأولى في تاريخه ، ليواجه الفائز من لقاء ريال مدريد و تشيلسي الذي سيجري مساء اليوم في العاصمة الإنكليزية لندن .

و يذكر أن السيتي أصبح سادس فريق إنكليزي يتواجد في نهائي المسابقة الأوروبية الأهم ، و الـ 21 على مستوى القارة العجوز .

و بالنسبة لرياض محرز ، فقد حمل هذين الهدفين أرقام جديدة ، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال .

كما أصبح ثالث لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نصف نهائي دوري الأبطال بعد الإيفواري ديديه دروغبا والمصري محمد صلاح نجم ليفربول .

أما عربياً فحمل لقب أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية، و على مستوى بلاده ، أصبح أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.

وفي سياق أخر اعتبر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، أنه كان “محظوظًا” في الهدف الذي أحرزه بشباك باريس سان جيرمان، ثم عاد ورفض الجزم بوصول فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي الجزائري قد أحرز هدفًا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدفين لهدف.

The post تشيلسي يسقط ريال مدريد ويضرب موعد في نهائي دوري الأبطال appeared first on Souk Ukkaz News.

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