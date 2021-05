الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة أندية السوبر الأوروبي

كشف تقرير صحفي، عن نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لمعاقبة بعض أندية بطولة دوري السوبر الأوروبي، خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة “ESPN” العالمية، قولها إن اليويفا يدرس معاقبة الأندية بعدم مشاركتهم في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لمدة عامين، حيث يريد رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين، تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد الأندية.

وأضافت الشبكة: “ستكون هذه العقوبة مرتبطة بالمادة رقم 51 من قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تنص على أنه لا يمكن إنشاء أي تحالفات أو مجموعات بين الأندية، دون موافقة صريحة من اليويفا”.

وأشارت إلى أن تشيفرين، عقد اجتماعات مع الأندية الإنجليزية (مانشستر سيتي، اليونايتد، ليفربول، آرسنال، توتنهام، وتشيلسي) والتي انسحبت مُبكرًا، لتقليل هذه العقوبة المحتملة، إذا تم التأكيد أنهم جميعًا قد اتخذوا خطوة للوراء.

وأفاد التقرير، أن أندية السوبر الأوروبي الأخرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس، التي لم تُعلن انسحابها من البطولة، هي التي سيتم معاقبتهم بهذه الإجراءات.

وبوقت سابق ذكر تقرير صحفي إسباني بان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معاقبة نادي ريال مدريد لكونه أحد المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى عدم وجود أساس قانوني يمكن اليوفا من معاقبة الريال.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، قد هدد ريال مديد بعقوبات قاسية، من بينها استبعاد ريال مدريد من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الجمعة اجتماعًا تحدد فيه الاماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع الحالي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن اللجنة التنفيذية ليست لديها الصلاحيات المتعلقة بمعاقبة ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة المسؤولة عن العقوبات في الاتحاد الأوروبي هي اللجنة التأديبية، حيث لا يوجد أي أساس قانوني لإجراء عقوبة محتملة، مشيرة إلى أن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل صدور قرار حول العقوبة.

وذكرت الصحيفة أنها استمعت إلى عدد من الخبراء بقانون الرياضية، وأكد غالبيتهم أن ريال مدريد لم ينتهك قوانين المنافسة على دوري الأبطال، حيث لا توجد مادة تفيد بعدم إنشاء بطولة أخرى غير دوري الأبطال.

وأصدر نادي يوفنتوس قرارًا رسميًا يقضي بانسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج”، ليصبح عاشر فريق يتخذ خطوة الانسحاب بعد الضغوطات التي تعرضت إليها تلك الأندية.

