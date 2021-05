السودان.. اللجنة الإعلامية للكورونا تدعو للالتزام بالإشتراطات الصحية

عقدت اللجنة الإعلامية للحد من انتشار كورونا في السودان، اجتماعاً صباح اليوم، بحضور عدد من مديري الإدارات الصحية بالوزارة والأجهزة الإعلامية.

هذا وقد أكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية في السودان، على أن تقوم الأجهزة الإعلامية بالاستمرار في توعية المواطنين في هذا الصدد، وفقاً لـ“سونا”.

ولفت الاجتماع إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا في السودان يشكل خطراً على كل فئات المجتمع.

كما تناول الاجتماع كذلك، الخطة الإعلامية للجنة في الفترة القامة، مؤمناً على أهمية اليوم المفتوح التوعي عن الكورونا وعن اللقاح، والذي من المنتظر أن يكون بعد عيد الفطر المبارك.

في سياق آخر، كشفت منظمة الصحة العالمية، من خلال تقرير لها، أن نسبة الإصابة بالملاريا في السودان بلغت 45% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط.

وأكد تقرير الصحة العالمية أن جملة الاصابات بالملاريا في السودان بلغت أكثر من 3 ملايين حالة، فضلاً عن 1,825 حالة وفاة عام 2019، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

هذا وقد قدرت المنظمة عدد الإصابات بالملاريا عالمياً بـ22 مليون إصابة، منها 409 ألف حالة وفاة، مسجلة في 87 دولة موبؤة بمرض الملاريا.

وبحسب “وكالة السودان للانباء” تأتي هذه الاحصائية في السودان رغم تلقيه مبلغ (362,9) مليون دولار لمكافحة الملاريا لثلاث سنوات.

ووفقاً للوكالة فإن المبلغ مقدم من قبل صندوق الدعم العالمي لمكافحة أمراض الملاريا والدرن والإيدز.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة السودانية إن مرض الملاريا ينتشر بصورة مقلقة في البلاد، داعية المواطنين إلى استخدام وسائل تجنب الإصابة بالمرض كاستخدام الناموسيات طوال السنة.

وقالت الصحة السودانية إن الملاريا تعد أكثر فتكًا من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن فئة النساء الحوامل تعد الأبرز للتعرض للموت بمرض الملاريا، حسبما أفاد موقع (الراكوبة السوداني).

وأوضح وزير الصحة الاتحاد د. عمر النجيب أن نسبة الإصابة بمرض الملاريا في السودان وصلت إلى 46% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط حسبما أفاد نظام المعلومات الصحية.

وأوضح أن جملة الإصابة بمرض الملاريا في السودان في العام 2019 زادت عن 3 مليون إصابة من بينها أكثر من ألف حالة وفاة.

أما في العام 2018 فهنالك أكثر من 3 مليون حالة إصابة وأكثر من 3 ألف حالة وفاة.

