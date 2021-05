الأرصاد السودانية الجوية: الجو سيصبح شديد الحرارة الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السودانية، اليوم الخميس، في تقرير حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة تكون السحب المنخفضة و المتوسطة الارتفاع على سماء من المناطق الجنوبية و الجنوبية الشرقية من البلاد متوقعا هطول امطار في اجزاء متفرقة منها.

وتوقعت الأرصاد الجوية “ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى ارتفاعا تدريجيا في جميع أنحاء البلاد ليسود طقس حار الى حار جدا خلال ساعات النهار تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين ( 45-35 ) درجة مئوية وطقس دافئ ليلا بعتدل عند الصباح الباكر “

وذكر التقرير أن:” الرياح ستهب من ناحية الشمال والشمال الشرقي بسرعات خفيفة في شرق وشمال غرب و اواسط البلاد ، أما على الشريط الساحلي للبحرالأحمر و مثلث حلايب يسود طقس حار خلال ساعات النهار مع حركة رياح متوسطة السرعة تهب من جهة الشمال الشرقي تعود لتكون اجواء دافئة الى معتدلة عند الليل الى الساعات الاولى من اليوم التالي مع حركة رياح خفيفة السرعة من ناحية الغرب” .

وتابع التقرير أن:” أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة القضارف (45) درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح غدا (22) درجة مئوية ، مضيفاً أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم (40) درجة وأدناها (28) درجة”.

وفي سياق آخر من السودان، أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء في السودان اليوم الأربعاء، عن تقديم وظائف كبرى بالدولة للتقديم العام لمختلف الراغبين في التقديم من أبناء الشعب السوداني.

وأوضحت الوزارة أن تقديم وظائف كبرى للتقديم، الأولى هي وظيفة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الثانية الأمين العام للمركز القومي للتخطيط الاستراتيجي، لأبناء وبنات الشعب السوداني للمنافسة العامة، حسبما افاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وقال المجلس إن ذلك ضمن خطوات وزارة شؤون مجلس الوزراء لإصلاح وحدات وهيئات الوزارة المختلفة والمضي قدماً في تطويرها بما يضمن قيامها بمهامها علي اكمل وجه.

كما أعلنت الوزارة عدة شروط يجب أن تستوفي للمتقدمين لهذه الوظائف حتي يمكنها من اختيار أفضل الكفاءات والاستفادة من خبرات أبناء الوطن لشغل هذه الوظائف.

كما أعلنت عن بد التقديم في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو إلى الاربعاء ٢٦ مايو من العام ٢٠٢١م.

