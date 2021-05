الفنانة حورية فرغلي: إتعلمت مش كل الناس بتحبك بجد

أكدت الفنانة حورية فرغلى، إنها تعلمت دروسا كثيرة خلال محنتها الصحية، حيث قالت: “أتعلمت أن مش كل الناس بتحبك بجد والناس مش بتظهر إلا وقت الشدة.. فيه ناس كنت طول عمرى واقفه فى ضهرهم لسنين طويلة لما حصلت ليا المشكلة دى محدش فيهم كان بيرفع سماعة التليفون عليا”.

كما أشارت الفنانة حورية فرغلي، إلي أنها تفاجأت خلال محنتها أن هناك نجوما كبار لم تكن تحلم بالحديث معهم يتصلون للاطمئنان على صحتها، قائلة: “وبعدين أنا مكنتش عارفة أسافر لأن السفارة مقفولة.. جه أمر أنهم يفتحوا السفارة وسفرونى حتى من غير أوراق.. وأنا بشكر الحكومة أنهم ساعدونى على السفر”.



كما أكدت حورية فرغلى، أنها حظيت بدعم كبير من عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان أشرف زكى والفنانة نبيلة عبيد ومدلين طبر ولطيفة والفنان محمد دسوقى وأكرم فريد وشريف منير، حيث قالت: “مش عاوزا أنسى حد والفنانة رنيا محمود ياسين كانت هى ضهرى وصوتى.. أنا كنت فاقدة الثقة فى نفسى كبنت لأنى مش متجوزة ومعنديش أولاد”.

وأضافت فرغلي: “أخيراً صوتى مبقاش مخنف”، مؤكدة أنها واجهت مشكلة كبرى فى أمريكا خلال إجرائها عددا من العمليات الجراحية، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وصلت فرغلي إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي، قادمة من أمريكا، بعد أن أجرت هناك 4 عمليات تجميل لترميم أنفها.

كما وشاركت الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” ، صورا لها من داخل مطار القاهرة الدولي بعد نجاح عمليات تجميل أنفها في أمريكا.

و كان في استقبال الممثلة عدد من الصحفيين و محبيها، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وقالت حورية فرغلي فور وصولها إلى المطار: “كنت فقدت الثقة في نفسي كفتاة، وتوقفت عن رؤية نفسي في المرآة منذ عامين من شدة التنمر الذي كنت أتعرض له، والناس كانوا يقولون لي ساحرة الجنوب”، وهو على اسم مسلسلها التلفزيوني الشهير.

وبحسب ما ورد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تداول مغردون صورا قالوا إنها للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد 4 عمليات تجميل أجرتها في أنفها بولاية شيكاغوا الأمريكية.

شكل الفنانة حورية بعد العملية

