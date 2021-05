السودان.. البرهان يمثل للتحقيق أمام لجنة نبيل أديب

أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم نبيل أديب، التحقيق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس.

وأكد أديب، أن “وقائع التحقيق مع البرهان تمت في القصر الرئاسي بالخرطوم”، حسبما أفاد (العين الإخبارية).

ورفض رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب إعطاء مزيد من التفاصيل عند سؤاله عن أجواء التحقيق.

في الأثناء قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، أن لجنته لم تتلقى الدعم اللوجستي المطلوب من أجل فحص البيانات المادية.

وأوضح أديب أن التحقيقات في طريقها إلى النهاية، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.

ولفت رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام إلى أن الذين يتحدثون عن بطء اللجنة لا يعرفون الوقت الذي تأخذه التحقيقات الجنائية في العادة.

فضلاً عن أنهم لا يدركون حجم العمل الذي قامت به اللجنة من حيث عدد الشهود الذين استمعت لهم.

بالإضافة للمستندات التي جمعتها، إلى جانب ساعات العمل التي استغرقتها في سبيل إنجاز هذه الأعمال، على حد قوله.

موضحاً أن نتائج التحقيق ستظهر عند الإنتهاء منه ولا يوجد ما يمنع ظهورها آنذاك .

وفيما يخص الجثث التي ظهرت بمستشفى التميز فقد أشار أديب إلى عدم تلقيهم تقرير من النيابة حول هذه الجثث.

لافتاً إلى أنه بدون ذلك التقرير يستحيل معرفة ما اذا كان هنالك إرتباط بين الجثث المذكورة وبين أحداث أخرى.

وكان أديب قد نفى في وقت سابق، دفن الجثث المكتظة بمشرحة مستشفى الأكاديمي في الخرطوم، إلا في حال تسليمهم تقرير رسمي من النيابة.

وقال نبيل أديب، أن لجنته في انتظار تقرير النيابة، بغرض التحقق من الجثث، ومعرفة مواقيت الوفاة لكل جثة، بحسب “التيار”.

وذلك لتحديد علاقتها بمجزرة فض الاعتصام، التي حدثت بتاريخ الثالث من يونيو من عام 2019.

وأضاف رئيس لجنة التحقيق فض الاعتصام، أنه في حال تأكدت اللجنة أن الجثث لا علاقة لها بفض الاعتصام، ستؤول الأمور إلى وكيل النيابة الأعلى.

والأسبوع الماضي رحب الخبير القانوني نبيل أديب باجازة قانون مفوضية مكافحة الفسادباعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً.

وأوضح أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السودان الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

