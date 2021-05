نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان

قدمت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، إستقالتها من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان، وذلك بعد أن طلبت النقابة من أعضائها عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية.

وأعلنت المطربة نوال الزغبي، إسقالتها عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قالت فيه: “جانب نقابة الفنانين المحترفين الموقرة.. عطفا على مواقفكم وعلى البيانات الصادرة عندك والتي تطلبون فيها من المنتسبين الى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة فى بلد يتجاوز عمره 6 آلاف سنة ثقافة وحضارة ويعتبر مركزا اساسيا للفكر العربي”.

وأضاف البيان:”ولما كنا ننتمى الى نقابتكم منذ أكثر من عشرون سنة، ولما نظرا الى الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ اكثر من عام ونصف، ولما نظرا للدور السلبي الذى يلعبه معظم الاحزاب والتيارات والشخصيات السياسية فى لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالى والامني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقى الى مستوى المصلحة العامة”.

وتابعت المطربة في بيانها:”ولما كان دور الفنان فى الانظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس نظرا للتأثير الكبير الذى يتمتع فيه الفنان على متابعيه، ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتهم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام، أو بتاريخ الفن أو بالدوري الريادي الذى لعبه لبنان فى عالم الفن وحرية التعبية منذ الأذل، ولما من المعلوم والثابت ان الساكت عن الحق شيطان أخرس”.



وأردفت الزغبي في البيان:”ولما ولكي يرتقي الفنان لمستوى المواطن الصالح وجب عليه مساندة سائر المواطنين فى تحديد مصيرهم الأمر المنصوص عنه فى مختلف المعاهدات الدولية الذي انضم اليها لبنانا الحبيب حينما كان عضو فاعل فى المجتمع الدولي، ولما لا يشرفني ولا يسعدنى ان ارى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، ولذلك اتقدم من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان باستقالتي للأسباب المبنية أعلاه”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وفي السياق، أعلنت نوال الزغبي، أنها تعيش “الوجع والذل والكرامة المفقودة”، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تخيم على بلادها.

وقالت: “أنا مواطنة لبنانية قبل ما كون فنانه، عايشة متلي متل كل العالم بالوجع والذل والكرامة المفقودة”.

