أبو الغيط: تهجير سكان القدس الشرقية جريمة مكتملة الأركان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل جريمة مكتملة الأركان ، محذراً من اشتعال الموقف في «الأراضي المحتلة» خصوصاً في القدس.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بـ«التدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني ويُرسخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة لأنها جريمة مكتملة الأركان ».

وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي اليوم (الخميس)، إلى أن «التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلاً يقطنها نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني».

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن «الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وأن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد يؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خصوصاً في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته»

ووصف أبو الغيط هذه «السياسات التي تُمارسها سلطات الاحتلال بأنها غير مسؤولة، وتعكس صراعاتٍ داخلية ومصالح حزبية ضيقة».

وكانت أكدت وزارة الخارجية و المغتربين في الحكومة الأردنية استنكارها الكامل لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية .

حيث قال ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية في تصريح له أن ” اعتداءات الشرطة على المقدسيين واستخدام العنف ضدهم تصرفٌ مرفوض وانتهاكٌ مدان ” ، وفقاً لوكالة وفا .

و شدد الفايز على ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم ” .

و”عدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ” .

و تشهد الأيام الأخيرة اشتباكات متجددة بين قوات الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي و الفلطسنينيين من سكان القدس الشرقية و بعض المناطق الأخرى .

هذا و أعرب مكتب الرئاسة الفلسطينية في بيان له عن رفضه الكامل لعلميات القتل و التحريض على القتل من قبل المستوطنين لأبناء الهوية الفلسطينية .

حيث جاء في بيان الرئاسة، الذي نقلته روسيا اليوم، أن “القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية وهي خط أحمر”.

