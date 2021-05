هالة صدقي: المحكمة رفضت الإستئناف المرفوع من طليقي لصالحي

كشفت النجمة المصرية، هالة صدقى، إن المحكمة رفضت الاستئناف المرفوع من طليقها سامح سامى، وتأييد حكم أول درجة والقاضى بصحة بيع الأرض لها، مؤكدة أنه بذلك تم الفصل فى النزاع على ملكية الأرض بحكم نهائى لصالحها.

من جانبه، كان سامح سامى، طليق الفنانة هالة صدقي، قد تقدم للقضاء لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقى لإعادة أرضه من جديد، موضحاً أن هالة صدقي، حصلت على حكم لصالحها من المحكمة فى قضية النفقة التى رفعتها.



في وقت سابق، كان قد نشر سامح سامي، طليق الفنانة هالة صدقي، فيديو عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، أعلن فيه إنفصاله عن هالة وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية فى المحاكم المصرية.



الجدير بالذكر، أن هالة صدقى تزوجت عام 2007 بعد قصة حب، وبعد عامين وتحديدًا فى مارس 2009، أنجبت توأمها “مريم” و”يوسف”، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وفي سياق اخر، شكرت الفنانة هالة صدقي، جمهورها على ردود الفعل الجميلة ودعمهم لها، على خلفية مساندتها لوالد زوجها في مرضه، رغم الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

ونشرت هالة صدقي رسالة عبر حسابها على الانستغرام تشكر فيه جمهورها على الرسائل الجميله والتعليقات التى تلقيها مؤكدة انها قامت بماهو ضرورى و”واجب” رغم الخلافات.

وقالت الفنانة هالة صدقي في رسالتها :”بشكركم من كل قلبي علي كل الحب اللي بعتهوه لي الفتره اللي فاتت ، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهرة فجأة، واللي حصل واجب ومهما كانت العداوات في وقت المرض أو الموت لازم تكون أنت الأقوى لأني إنسان حر”، وفقا لموقع اليوم السابع.

هالة صدقي عبر انستجرام

وفي وقت سابق، تصاعدت الخلافات بين الفنانة المصرية هالة صدقي ، وزوجها المحامي سامح سامى، بعدما ظهر في مقطع فيديو، يطالب النائب العام بالتدخل لإثبات نسب أبنائه.

ورفعت هالة صدقي القضية أيضا ضد “محامي الطرف الآخر”، الذي “سرد وقائع ليس لها أي أساس من الصحة على حد قولها”.

وكان قد شنّ سامح سامي هجوماً عنيفاً على زوجته الفنانة، مؤكداً أنها استغلت توكيلاً رسمياً حرّره لها وباعت أراضي كان يمتلكها وسحبت مبالغ مالية من البنوك وفق اليوم السابع.

