ميركل لأردوغان .. انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون إشارة مهمة

برلين 6 مايو 2021 (وال) -قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة أنغيلا ميركل، أبلغت الرئيس التركي، رجب أردوغان، أمس الأربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون “إشارة مهمة”.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأنه حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم الحكومة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان، والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

وقال المتحدث “أكدت المستشارة أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة”.(وال برلين) س خ.

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