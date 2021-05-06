عالم فضاء مصري يعلق على الصاروخ الصيني التائه

بوسطن 6 مايو 2021 (وال) -قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن ما حدث مع الصاروخ الصيني صاروخ “لونغ مارش 5 بي” أمر وارد الحدوث وأنه لا داعي للخوف، بحسب ما ذكرته بوابة الوطن الإخبارية المصرية.

وأوضح الباز أنه في السابق “كان هناك جزء كبير من مركبة فضائية تدعى “سكاي لاب” أمريكية، وكانت هناك حالة من التخوف من أنها قد تعرض سطح الأرض لعدد من المشكلات، وكان التخوف الأكبر من سقوطها في أستراليا، إلا أن ذلك لم يحدث، وسقطت بالفعل داخل المحيط”، مشيرا إلى أنه “غالبا هذا ما سوف يحدث مع الصاروخ الصيني سيسقط في أحد المحيطات، نظرا لأن كوكب الأرض غالبيته العظمى ماء”.

وأضاف: “الصين ما زالت في مرحلة بداية رحلات الفضاء، ومن الوارد عدم سيطرتها على الأمر في البداية”، لافتا إلى أن الصاروخ إن سقط على يابسة الأرض يحدث فجوة بها، وهذا أمر معتاد نتيجة الارتطام.

وأكد أن “لا أحد يعرف أين سيسقط الصاروخ، ولا يوجد أي طريقة للتحكم به وذلك ما يزيد حالة التخوف من سقوطه على أي بلد بالرغم من أن ذلك لم يحدث من قبل، لكنه وارد، ولو حدث ذلك سيتسبب في أضرار بالطبع”، مشددا على أنه “لا داعي للقلق وتلك الحوادث حدثت من قبل، وكان المدى الذي أحدثته بسيطا، ولم يضر أحد”.(وال بوسطن) س خ.

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