الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرياض 6 مايو 2021 (وال) -علن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس عن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الديوان الملكي في بيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 24 9 1442هـ في مكة المكرمة، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته”.(وال الرياض) س خ.

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