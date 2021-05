الدفاع المدني السوداني يحذر من إرتفاع كبير بمناسيب مياة النيل

حذر الدفاع المدنى في السودان من ارتفاع مناسيب مياة النيل منذ مطلع شهر مايو، حيث سجلت مناسيب النيل عند محطة الخرطوم (١٣:١٠) متر مكعب.

ووجهت بذلك السلطات المواطنين الذين يقطنون حرم الانهار واصحاب العشوائيات المقامة على ضفاف النيل بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر .



واعلنت شرطة الدفاع المدنى في الخرطوم عن اطلاق خطط امنية محكمة لتأمين العشر الاواخر وعطلة العيد تتمثل فى تأمين الشريط النيلى.

كما وأعدت خطة من أجل الحفاظ على مياه النيل من التلوث ومن القاء النفايات وحماية المواطنين الذين يرتادون النيل للتنزه ايام العطلات .

هذا وارتفعت مناسيب النيل بصورة واضحة مقارنة بالعام الماضى فى نفس التوقيت وتطلق، وفقا لموقع الانتباهة.

وفي سياق آخر ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السودانية، اليوم الخميس، في تقرير حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة تكون السحب المنخفضة و المتوسطة الارتفاع على سماء من المناطق الجنوبية و الجنوبية الشرقية من البلاد متوقعا هطول امطار في اجزاء متفرقة منها.

وتوقعت الأرصاد الجوية في السودان “ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى ارتفاعا تدريجيا في جميع أنحاء البلاد ليسود طقس حار الى حار جدا خلال ساعات النهار تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين ( 45-35 ) درجة مئوية وطقس دافئ ليلا بعتدل عند الصباح الباكر “

وذكر التقرير أن:” الرياح ستهب من ناحية الشمال والشمال الشرقي بسرعات خفيفة في شرق وشمال غرب و اواسط البلاد ، أما على الشريط الساحلي للبحرالأحمر و مثلث حلايب يسود طقس حار خلال ساعات النهار مع حركة رياح متوسطة السرعة تهب من جهة الشمال الشرقي تعود لتكون اجواء دافئة الى معتدلة عند الليل الى الساعات الاولى من اليوم التالي مع حركة رياح خفيفة السرعة من ناحية الغرب” .

وتابع التقرير أن:” أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة القضارف (45) درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح غدا (22) درجة مئوية ، مضيفاً أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم (40) درجة وأدناها (28) درجة”.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء في السودان، عن تقديم وظائف كبرى بالدولة للتقديم العام لمختلف الراغبين في التقديم من أبناء الشعب السوداني.

