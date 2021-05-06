استقالة مستشار ملك الأردن وتعيين مدير جديد لمكتبه

عمان 6 مايو 2021 (وال) -صدرت إرادة ملكية في الأردن اليوم الخميس، بالموافقة على استقالة كمال قاسم الناصر مستشار الملك الأردني عبدالله الثاني من منصبه، وتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك.

وتمت الموافقة على استقالة “الناصر” من منصبه، اعتبارا من تاريخ اليوم السادس من مايو 2021، وتعيين “حسان” مديرا لمكتب الملك اعتبارا من التاريخ ذاته.

ووافقت المملكة على قبول استقالة كل من مستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي زينة طوقان، ومستشارة الملك للسياسات هيفاء تركي الخريشا من منصبهما، اعتبارا من تاريخ اليوم.(وال عمان) س خ.

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